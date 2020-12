Europa League: Arsenal a valanga, il Rijeka salva il Napoli

EUROPA LEAGUE

Nell'ultima giornata dei gironi di Europa League, lo Young Boys batte 2-1 il Cluj e vola ai sedicesimi di finale insieme alla Roma: decisiva la rimonta nel recupero sui romeni firmata da Nsame su rigore e Gaudino. Nel raggruppamento del Napoli, l'AZ Alkmaar perde 2-1 a Rijeka e saluta la competizione: i croati vincono grazie al gol al 93' di Tomecak. Si qualifica anche il Molde: 2-2 in casa del Rapid Vienna. L’Arsenal fa 6 su 6: 4-2 al Dundalk.

GRUPPO A

È lo Young Boys l'altra squadra del raggruppamento della Roma a volare ai sedicesimi di finale. Gli svizzeri vincono 2-1 in casa contro il Cluj e blindano il secondo posto al termine di una partita con poche occasioni nel primo tempo e ad inizio ripresa. Gli ultimi minuti, però, sono ricchi di colpi di scena: i romeni, in inferiorità numerica per il rosso a Djokovic, passano in vantaggio all'84' con Debeljuh. I padroni di casa la vincono nel recupero: al 93', arriva il pareggio su rigore di Nsame, mentre al 95' è Gaudino, in contropiede, a firmare il 2-1 dello Young Boys, che elimina il Cluj. Finale rovente: espulsi Balgradean e Nsame.

GRUPPO F

Partita dalle mille emozioni a Rijeka. Nel primo tempo, i croati sembrano trovare il gol con il colpo di testa di Muric, ma la rete viene annullata per fuorigioco. Il vantaggio arriva comunque al 50' con Menalo, che riceve da Andrijasevic, si invola verso la porta difesa da Bizot e lo batte con un diagonale destro imparabile. Dopo soli 5 minuti, però, Wijndal pareggia con un sinistro dalla distanza che sorprende Nevistic. Nel finale, con gli olandesi riversati in avanti a caccia del vantaggio (dato il pareggio della Real Sociedad, in vantaggio nei confronti diretti, a Napoli), arriva invece il 2-1 del Rijeka firmato da Tomecak, che in contropiede regala la prima vittoria nel girone ai croati e condanna l'AZ Alkmaar.

GRUPPO B

L'Arsenal fa 6 su 6 battendo 4-2 il Dundalk. Al 13', Nketiah vince sfrutta un errore di Boyle e, con un tocco sotto, mette in rete. Cinque minuti e la partita è virtualmente chiusa grazie al super gol di Elneny, che dalla distanza e dalla posizione angolata trova l'incrocio dei pali. Il Dundalk riduce lo svantaggio al 23' con il destro in area di Flores, ma Willock chiude i giochi al 67'. All'80', arriva invece il poker: lo firma Balogun su assist di Pépé. Ai sedicesimi, insieme ai Gunners, vola il Molde, a cui basta il 2-2 nello spareggio di Vienna con il Rapid. La formazione norvegese passa in vantaggio dopo 12 minuti: Eikrem riceve da James, si gira in area e batte Gartler. Il Rapid risponde a fine primo tempo con il pareggio di Ritzmaier, che di sinistro da fuori area centra l'incrocio dei pali. Ad inizio ripresa, però, arriva la doppietta di Eikrem, che chiude i giochi. Inutile, nel recupero, il 2-2 firmato da Ibraimoglu.

GRUPPO C

Il Bayer Leverkusen chiude al primo posto il gruppo C travolgendo 4-0 lo Slavia Praga. I tedeschi passano in vantaggio già all'8': cross di Bellarabi, Schick liscia ma dietro le spalle dell'ex Roma spunta Bailey, che a porta vuota firma l'1-0. I padroni di casa si vedono annullare un gol regolare di Sinkgraven al 26', ma raddoppiano al 32': Schick colpisce il palo di testa, ma sulla ribattuta si fionda Bailey, che fa doppietta. Nella ripresa, Diaby entra e segna il 3-0 al 59', blindando il primo posto del Bayer, che trova anche il poker nel recupero con Bellarabi. Nell'altro, ininfluente match del girone, l'Hapoel Beer Sheva batte 1-0 il Nizza e chiude al terzo posto: decisivo il destro in area di Hatuel al 72'.

GRUPPO D

I Rangers si assicurano il primo posto del gruppo D battendo 2-0 il Lech Poznan. La formazione di Steven Gerrard passa in vantaggio al 31' con Itten, che punisce l'errato disimpegno della difesa dei padroni di casa e segna l'1-0. Al 72', arriva invece il raddoppio firmato di testa dall'ex Fiorentina Hagi. Finisce 2-2 tra Standard Liegi e Benfica. In Belgio, la partita si sblocca al 12' con il colpo di testa di Raskin su cross dalla destra di Jans. Il vantaggio dei padroni di casa, però, dura solo 4 minuti: Taarabt si inserisce in area e mette in mezzo per Everton, che a porta vuota non sbaglia di testa: 1-1. I belgi tornano in vantaggio al 60' con Tapsoba, che dal limite sorprende Leite. Al 67', però, arriva il 2-2 con un generoso rigore trasformato da Pizzi.

GRUPPO E

Il Psv Eindhoven tiene dietro il Granada e chiude in vetta il gruppo E rifilando un netto 4-0 all'Omonia. Al 36', è Malen a firmare l'1-0 con una zampata in area piccola su traversone dalla destra di Max. Gli olandesi chiudono i giochi al 62' con il rigore causato da Lecjaks e trasformato da Dumfries, che spiazza Fabiano e fa 2-0. Anche i ciprioti si guadagnano un rigore, ma Gomez conclude incredibilmente sul fondo. Nel recupero, la doppietta di Piroe regala il poker al Psv, che sorpassa il Granada, fermato invece sullo 0-0 in Grecia dal già eliminato PAOK e che chiude a -1 dagli olandesi.