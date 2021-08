Europa League: alla fase a gironi vanno Stella Rossa, Olympiacos e Galatasaray

EUROPA LEAGUE

Superano l’ultimo turno preliminare anche Fenerbahce, Celtic, Rangers e Rapid Vienna

Si completa il quadro delle 32 squadre che parteciperanno alla fase a gironi della prossima Europa League. Il ritorno dell’ultimo turno preliminare ha sancito la facile qualificazione di Stella Rossa e Olympiacos, che avevano già vinto nettamente all’andata. Insieme a loro, c’è anche il Galatasaray, che soffre più del dovuto contro i danesi del Randers. Ok anche Fenerbahce, Celtic, Rangers, Rapid Vienna. Fuori lo Slavia Praga. Venerdì il sorteggio.

Domani, venerdì 27 agosto, alle ore 12 si terrà a Istanbul il sorteggio della fase a gironi dell’Europa League. In una versione rivisitata, ci saranno “solo” 32 squadre ai nastri di partenza, contro le 48 che fino all’anno scorso entravano nell’urna. In serata si è completato ufficialmente il quadro delle formazioni che hanno superato l’ultimo turno preliminare.



La Stella Rossa s’impone 2-1 contro il Cluj forte del 4-0 dell’andata. L’Olympiacos gestisce senza troppi patemi il 3-0 acquisito nei primi 90 minuti contro lo Slovan Bratislava: termina 2-2 in Slovacchia. Il Galatasaray rischia non poco contro i danesi del Randers: soltanto l’autogol di Lauenborg del 2-1 evita i supplementari ai turchi, visto che sette giorni fa era finita 1-1. Anche il Celtic se la vede male contro l’AZ Alkmaar, che vince 2-1; tuttavia il 2-0 a Glasgow degli scozzesi vale loro la qualificazione. 5-2 del Fenerbahce sull’HJK Helsinki (era finita 1-0 a Istanbul il 19 agosto). Il Rangers conserva l’1-0 dell’andata contro l’Alashkert e passa il turno con lo 0-0. Bis del Rapid Vienna contro lo Zorya, battuto 3-2 dopo il 3-0 giovedì scorso. Infine, ai gironi iniziali anche Legia Varsavia, che elimina lo Slavia Praga, e lo Sturm Graz.



LE FASCE PER IL SORTEGGIO DEI GIRONI

A questo punto, queste si compongono ufficialmente le quattro fasce da 8 squadre, ciascuna in base al coefficiente Uefa. Lazio e Napoli sono teste di serie. Ricordiamo che non potranno essere sorteggiate insieme le squadre dello stesso paese e nemmeno squadre russe e ucraine.



Fascia 1: Lione (FRA), Lazio (ITA), Napoli (ITA), Olympiacos (GRE), Bayer Leverkusen (GER), Monaco (FRA), Dinamo Zagabria (CRO), Braga (POR),

Fascia 2: Celtic (SCO), Rangers (SCO), Eintracht (GER), Lokomotiv Mosca (RUS), Stella Rossa (SRB), Genk (BEL), Leicester City (ENG), PSV Eindhoven (NED)

Fascia 3: Olympique Marsiglia (FRA), Real Betis (ESP), Ludogorets (BUL), Fenerbahçe (TUR), West Ham (ENG), Spartak Mosca (RUS), Real Sociedad (ESP), Sparta Praga (CZE)

Fascia 4: Rapid Vienna (AUT), Ferencváros (HUN), Galatasaray (TUR), Sturm Graz (AUT), Legia Varsavia (POL), Brøndby (DEN), Midtjylland (DEN), Antwerp (BEL)



Le vincitrici dei gironi si qualificheranno direttamente agli ottavi di finale. Le seconde passeranno alla fase a eliminazione diretta, dove affronteranno le terze classificate della Champions League per un posto agli ottavi. Le squadre terze classificate retrocederanno alla fase a eliminazione diretta della Conference League, dove affronteranno le seconde dei gironi della nuova competizione europea per un posto agli ottavi.



Il sorteggio della Conference League 2021-2022 si terrà domani, venerdì 27 agosto, a Istanbul alle ore 13.30. Così come Champions ed Europa League, anche la neonata competizione europea avrà 8 gironi composti da 4 squadre. Quindi, una pallina estratta da ogni fascia. Saranno evitati accoppiamenti tra squadre della stessa nazione e di Paesi con relazioni diplomatiche complicate (Armenia e Azerbaigian, Russia e Ucraina). Queste le fasce, con la Roma che sarà testa di serie.



Fascia 1: Roma (ITA), Copenaghen (DEN), Slavia Praga (CZE), Tottenham (ENG), Gent (BEL), Basilea (SUI), AZ Alkmaar (NED), LASK (AUT)

Fascia 2: Feyenoord (NED), Rennes (FRA), Qarabag (AZR), Cluj (ROM), Partizan (SRB), Maccabi Tel Aviv (ISR), Zorya Luhansk (UKR), PAOK (GRE)

Fascia 3: Union Berlin (GER), CSKA Sofia (BUL), Jablonec (CZE), Vitesse (NED), Alashkert (ARM), Slovan Bratislava (SVK), Flora Tallin (EST), Kairat (KAZ)

Fascia 4: Anorthosis (CYP), HJK Helsinki (FIN), Randers (DEN), Maccabi Haifa (ISR), Lincoln R.I. (GIB), Bodø/Glimt (NOR), Omonia (CYP), Mura (SLO)