"Licenziatelo". Polveriera Tottenham, i giocatori chiedono la testa di Conte

DALL'INGHILTERRA

Spaccatura nello spogliatoio dopo lo sfogo del tecnico contro la squadra. Ma l'ingaggio...

© Sun "Sack him", "Licenziatelo": titola "The Sun". Secondo il tabloid inglese, un gruppo di giocatori del Tottenham avrebbe chiesto alla dirigenza degli Spurs l'immediato allontanamento dalla panchina di Antonio Conte dopo l'incredibile sfogo seguito al pareggio in casa del Southampton. Un attacco frontale ai giocatori, accusati di egoismo ("Non vogliono allenarsi e non ci mettono il cuore") che avrebbe provocato la rottura totale tra lo spogliatoio e il tecnico salentino.



Richiesta, quella dei giocatori, difficile da esaudire dal momento che Conte, in scadenza con il Tottenham a giugno 2023, guadagna 15 milioni di sterline a stagione (17 milioni di euro). In ogni caso 'The Telegraph' riferisce che la stessa proprietà - finita nel mirino insieme ai giocatori ("Ha responsabilità sul mercato) - starebbe valutando se esonerare o meno Conte durante la pausa per le Nazionali.