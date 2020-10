Covid, campionato sospeso in Repubblica Ceca: delega in Europa League per lo Sparta Praga

In Repubblica Ceca il campionato di calcio è stato sospeso. E' il primo torneo nuovamente stoppato per l'altissimo numero di contagi da Covid-19 negli ultimi giorni, ma questa decisione potrebbe avere un impatto anche sull'Europa League dello Sparta Praga, avversario del Milan. Per ospitare il Lille nella prima giornata del girone, i granata hanno ottenuto un via libera che per il momento è valido solo per la sfida contro i francesi. Per il resto delle gare interne la situazione sarà da valutare.