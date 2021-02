Carvalhal: "Roma forte, giocheremo per vincere"

“Affronteremo una grande squadra, una squadra forte che ha un ottimo allenatore e ha un'identità molto precisa. Sono al terzo posto nel campionato italiano. Sappiamo di trovar di fronte a noi una grande squadra europea. Giocheremo faccia a faccia per andare avanti nella competizione”, ecco le parole di Carlos Carvalhal in vista della gara contro la Roma valida per i sedicesimi di Europa League. Il tecnico del Braga teme i giallorossi che sono in crescita anche in Serie A: "Siamo due squadre dinamiche e credo che tutte e due proveremo a vincere la partita. Non vedo la Roma che gioca per difendere, perché è una squadra offensiva e il Braga gioca sempre per vincere. Sarà un gran match, che è quello che ci aspettiamo”.

afp