Atalanta, Gasperini: "Una grande impresa, vinto in modo straordinario"

ATALANTA

Il tecnico dei bergamaschi dopo il trionfo nella finale di Europa League: "Meritato senza ombra di dubbio"

© Getty Images Gian Piero Gasperini si gode il trionfo della sua Atalanta nella finale di Europa League: "Abbiamo vinto in modo straordinario - le parole del tecnico dei bergamaschi a Sky subito dopo il triplice fischio -. Abbiamo battuto squadre come il Liverpool, lo Sporting Lisbona, il Bayer Leverkusen campione di Germania... Sono grandi soddisfazioni, i ragazzi sono stati straordinari, è stata una prestazione memorabile".

La scelta di schierare contemporaneamente Lookman, Scamacca e De Ketelaere è stata la mossa vincente: "Il tridente? Ci giochiamo spesso, stasera c'era ua solo risultato e serviva essere pericolosi a livello offensivo, non solo difendere bene. Queste sono squadre forti quando attaccano, meno se le costringi in difesa. L'abbiamo meritata senza ombra di dubbio, abbiamo meritato contro una squadra forte, siamo felici, è una grande impresa".

Per Gasperini è il primo trofeo in carriera, ma il tecnico non ha voluto togliersi sassolini dalle scarpe: "Non credo che adesso io sia meglio di quanto fossi oggi pomeriggio. Non ci sono solo i titoli, quest'anno per esempio ha vinto anche il Bologna per il campionato che ha fatto, hanno vinto il Verona e il Lecce che si sono salvati... Sicuramente per noi ci voleva una coppa così prestigiosa".

Successivamente, in conferenza stampa, Gasp ha parlato anche del suo futuro e non ha risparmiato una frecciatina all'Inter: "Intanto godiamoci la vittoria di quest'anno, cosa potrà arrivare l'anno prossimo non lo so. Questa società è cresciuta sempre nei risultati e lo ha fatto sempre mantenendo equilibrio nei conti, credo sia straordinario. Di solito in Italia chi vince, e l'abbiamo visto in questi giorni, fa fatica a mantenere i costi... L'Atalanta è riuscita a coniugare le due cose, penso che sia straordinario".

PERCASSI: "UN SOGNO, I TIFOSI LO MERITAVANO"

Grande orgoglio anche per il presidente Antonio Percassi: "Un sogno che si è realizzato, che bello vedere quanto ci ama la nostra tifoseria... Si meritavano questo traguardo. Il ritorno a Bergamo sarà una grande festa, penso che siano già tutti in strada a festeggiare. Dopo i primi due gol ho pensato che questa volta ce l'avremmo fatta, i ragazzi hanno fatto un partitone. A Gasperini ho detto che abbiamo fatto un grande risultato, l'ho ringraziato, con lui e tutti i giocatori entriamo nella storia. Vincere la Champions? Vediamo... Il bello è che cresciamo in continuazione". Non si è sbilanciato sul futuro del tecnico: "Ci vedremo, sono tranquillo e sereno. Gasp a vita? Sicuramente questa vittoria aiuta di più tutti".

IL SINDACO DI BERGAMO: "EMOZIONE CHE RICORDEREMO PER TUTTA LA VITA"

Anche Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, ha commentato a caldo il trionfo della Dea: "Campioni!!! L'Atalanta e Bergamo sul tetto d'Europa!!! Grazie ragazzi, grazie Presidente, grazie Gasp, ci avete regalato un'emozione che ricorderemo per tutta la vita - le sue parole affidate a Instagram -. Sono enormemente orgoglioso della mia città e di questa squadra fantastica: non avrei mai sperato, da Sindaco, di vivere un momento più felice di questo!".