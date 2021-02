Arsenal e Benfica si annullano, l'Ajax rimonta il Lille

EUROPA LEAGUE

All'Olimpico finisce 1-1: Saka risponde a Pizzi. Tadic e Brobbey regalano ai lancieri il 2-1 in Francia, il Villarreal vince 2-0 in casa del Salisburgo

Nell’andata dei sedicesimi di Europa League, finisce 1-1 il big match tra Benfica e Arsenal: all’Olimpico, Pizzi segna su rigore al 55’, ma due minuti dopo i Gunners pareggiano con Saka. L’Ajax vince 2-1 in casa del Lille: Tadic e Brobbey ribaltano l’iniziale vantaggio di Weah. Villarreal e Shakhtar si impongono 2-0 in trasferta: battute Salisburgo e Maccabi Tel Aviv. I Rangers di Gerrard passano 4-3 sul campo dell’Antwerp, Molde-Hoffenheim 3-3.

BENFICA-ARSENAL 1-1

Finisce senza vincitori l'andata del big match tra Benfica ed Arsenal. All'Olimpico, i Gunners dominano nel primo tempo, ma Aubameyang sbaglia clamorosamente a porta vuota al 19', mentre Leite respinge la conclusione di Smith Rowe, che nella ripresa provoca il vantaggio dei portoghesi commettendo fallo di mano in area sul cross di Goncalves. Dal dischetto, Pizzi batte Leno e fa 1-0. Il vantaggio, però, dura appena due minuti, perché Saka pareggia con un facile tap-in in area su assist di Cedric. Le squadre di Jorge Jesus e Arteta hanno entrambe a disposizione il match point, ma l'1-1 resiste fino alla fine: la qualificazione si deciderà al ritorno.

LILLE-AJAX 1-2

Una vittoria fondamentale per l'Ajax, soprattutto perché arrivata nel finale, quando la partita sembrava compromessa per i lancieri. Dopo un primo tempo con poche emozioni, la sfida si sblocca al 72': Tagliafico, nel tentativo di dare il pallone a Stekelenburg, serve di fatto Timothy Weah, che ringrazia e insacca. All'84', però, l'argentino si fa perdonare facendosi abbattere in area da Renato Sanches e guadagnando il rigore dell'1-1, trasformato da Tadic dopo un lungo check al Var. Gli olandesi non si fermano e all'89' trovano addirittura il clamoroso sorpasso grazie a Brobbey, che dieci minuti dopo il suo ingresso in campo batte Maignan con il destro, firmando il definitivo 1-2 per l'Ajax, ora più vicino agli ottavi di finale.

SALISBURGO-VILLARREAL 0-2

Il Villarreal prova a blindare la qualificazione già dopo l'andata vincendo 2-0 in casa del Salisburgo. Alla Red Bull Arena, il Sottomarino Giallo ha subito l'occasione per sbloccare il match, ma al 29' Paco Alcacer sbaglia il rigore assegnato per fallo di Kristensen, con Stankovic che riesce addirittura a bloccare la conclusione. L'ex Barcellona, però, si fa perdonare a fine primo tempo con il colpo di testa dell'1-0 su assist di Gerard Moreno. L'azione si ripete al 70': altro cross di Gerard Moreno e altro colpo di testa vincente, stavolta di Niño. Nel finale, gli spagnoli resistono e portano a casa un successo preziosissimo.

ANTWERP-RANGERS 3-4

Match spettacolare in Belgio: la spuntano i Rangers di Gerrard al termine di una partita infinita. Gli scozzesi passano in vantaggio al 38': Aribo approfitta della pessima uscita di Beiranvand e segna a porta vuota. Nel recupero, però, i belgi trovano una clamorosa rimonta e passano dallo 0-1 al 2-1 grazie all'ex Bologna e Ternana Avenatti, che con un pallonetto di testa sorprende McGregor, e al rigore procurato e trasformato da Rafaelov. Sempre dal dischetto arriva il 2-2 al 59' di Barisic, con Beiranvand che intercetta ma non riesce ad evitare il pareggio, ma al sette minuti dopo Hongla riporta in vantaggio i padroni di casa con un preciso destro dal limite dell'area. All'83', ecco il 3-3: Kent scambia con Morelos e fulmina De Wolf, entrato al posto di Beiranvand. Nel finale, Seck si fa espellere per un fallo di mano in area: Barisic non sbaglia il secondo rigore per gli scozzesi e segna il definitivo 4-3 in favore degli uomini di Gerrard, ora più vicini agli ottavi.

MOLDE-HOFFENHEIM 3-3

L'Hoffenheim getta via la possibilità di chiudere il discorso qualificazione all'andata e si fa rimontare sul 3-3 dal Molde. All'Estadio de la Cerámica, casa del Villarreal, la partita si mette subito bene per i tedeschi, visto che Dabbur firma una doppietta di testa in 28 minuti. Al 41', i norvegesi accorciano le distanze con la zampata in area di Ellingsen, ma prima dell'intervallo Baumgartner sigla il 3-1 con un preciso diagonale destro. Nella ripresa, Dabbur cerca la tripletta, ma prima si vede annullare un gol per fuorigioco, poi sbaglia un rigore al 63'. Ne approfitta il Molde, che in quattro minuti trova il pareggio grazie al colpo di testa di Ulland-Andersen e al tap-in di Fofana. Il 3-3 finale lascia tutto aperto in vista del match di ritorno.

MACCABI TEL AVIV-SHAKHTAR 0-2

Uno Shakhtar attento in difesa e cinico in attacco vince 2-0 in casa del Maccabi Tel Aviv e si garantisce un importantissimo vantaggio in ottica qualificazione. Gli ucraini si sbloccano dopo mezz'ora grazie alla deviazione in area di Alan Patrick su assist di Matviienko. Nel finale di partita, Trubin compie una grande parata sul colpo di testa di Luis Hernandez, conservando il vantaggio dei suoi. Salvataggio fondamentale, perché nel recupero arriva il 2-0 per lo Shakhtar segnato in contropiede da Tetê. La rete al 92' del brasiliano classe 2000 rischia di rivelarsi pesantissimo nel doppio confronto con gli israeliani.