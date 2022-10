Arriva la resa dei conti: Roma, Lazio e Fiorentina a un bivio

EUROPA E CONFERENCE LEAGUE

La Roma schiera le due punte Belotti e Abraham. Sarri si affida ancora ad Anderson come falso nove. I Viola puntano su Jovic

Si avvicina la resa dei conti. Stasera, alle 21, per la quinta giornata di Europa League, la Roma affronta in trasferta l'Hjk Helsinki. La Lazio, invece, sfiderà in casa all'Olimpico il Midtjylland a partire dalle 18:45. Sempre a quest'ora, la Fiorentina in Conference League si confronterà con il Basaksehir nel tentativo di passare agli ottavi e di buttarsi alle spalle un mese in cui la squadra viola ha rimediato quasi esclusivamente delusioni.

EUROPA LEAGUE

HJK HELSINKI - ROMA Stasera i giallorossi cercano in Finlandia tre punti fondamentali per proseguire il cammino in Europa League: la squadra di Mourinho, al momento terza a quota quattro punti nel girone C, deve infatti vincere in Finlandia per continuare a sperare nella qualificazione alla fase a eliminazione diretta. Non sono ammessi errori: a - 3 dal Ludogorets secondo, la Roma stavolta non potrà permettersi passi falsi. "L'obiettivo è andare avanti in questa competizione: servirà giocare a un livello alto perché l'avversario è difficile", ha dichiarato il tecnico portoghese che sicuramente si affiderà a Lorenzo Pellegrini, recuperato e titolare sulla trequarti, con l'aiuto delle due punte Belotti e Abraham. A complicare i piani, stavolta, ci sarà però il terreno di gioco sintetico. "Su un campo artificiale cambia il gesto tecnico e chi è abituato a giocare in questa condizione ha un vantaggio in partenza. Però non dobbiamo pensare al campo, ma solo a giocare bene e vincere", ha concluso mister Mou.

LAZIO - MIDTJYLLAND Stasera, all'Olimpico, la Lazio avrà bisogno di tutto il calore dei tifosi. La squadra di Sarri, infatti, dovrà centrare assolutamente la vittoria per potersi giocare il primo posto nell'ultima sfida in casa del Feyenoord. Nella gara d'andata i danesi hanno rifilato una pesante sconfitta ai biancocelesti, ma la classifica del girone al momento vede tutte e quattro le formazioni a cinque punti, con la Lazio al terzo posto in virtù della differenza reti. Di certo Sarri punterà sull'offensiva schierando in attacco Pedro, Felipe Anderson e Zaccagni a cui faranno da spalla Milinkovic-Savic e Luis Alberto. Cataldi sarà invece il regista davanti alla difesa composta da Hysaj, Casale, Patric e Marusic.

CONFERENCE LEAGUE

FIORENTINA – BASAKSEHIR La Fiorentina è in cerca di riscatto. Dopo un ottobre drammatico segnato da tre grandi sconfitte con Atalanta (1-0), Lazio (0-4) e Inter (3-4), la squadra di Italiano che è addirittura quattordicesima in classifica, a soli quattro punti dalla zona retrocessione, dovrà fare un miracolo per raggiungere il primo posto ed evitare così gli spareggi con le retrocesse dall’Europa League. Per scongiurare i playoff, stasera i Viola saranno dunque obbligati a vincere contro i turchi con almeno tre gol di scarto. Altrimenti, bisognerà sperare che gli uomini di Emre Belozoglu tra una settimana non battano gli Hearts. E sulla possibile formazione, l'allenatore viola è stato chiaro: "Gonzalez non ci sarà. Studiamo qualcosa di diverso". L'idea sarebbe quella di rilanciare Jovic come titolare nel tridente offensivo, sostenuto ai lati da Ikoné e Kouamé. A centrocampo spazio a Bonaventura e Barak mezzali, con Amrabat in regia. In difesa dovrebbe giocare Terzic.