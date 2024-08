Europa League, l'Ajax di Farioli si qualifica dopo 34 rigori

europa league

Gli olandesi eliminano il Panathinaikos dopo un'infinita sequenza di penalty: Farioli ai playoff di Europa League

L'avventura europea di Francesco Farioli sulla panchina dell'Ajax è subito da record. Gli olandesi si sono qualificati ai playoff di Europa League dopo aver battuto il Panathinaikos ai calci di rigore: la particolarità è che il penalty decisivo di Jordan Henderson è il numero 34 della serie, stabilendo un primato nelle competizioni Uefa considerando sia gli eventi per club che quelli per nazionali.

Dopo aver vinto l'andata per 1-0, l'Ajax nel finale subisce il gol dei greci che manda il match prima ai supplementari e poi ai rigori. Segnati i primi 4 penalty, tocca a Brobbey andare sul dischetto per sancire la qualificazione dei lancieri ma il ghanese sbaglia portando la lotteria a oltranza: segnano anche i due portieri, ancora Brobbey ha l'occasione per chiudere la qualificazione ma incredibilmente arriva un altro errore.

Tocca dunque a Henderson, ex Liverpool, segnare il rigore decisivo che manda l'Ajax - alla fine vincitore per 13-12 - ai playoff di Europa League con la certezza di restare comunque in Europa (in caso di eliminazione, ci sarebbe la Conference League).