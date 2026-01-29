Panathinaikos-Roma, le formazioni ufficiali: Gasperini senza punte, Gollini in porta
Ultimo turno della League Phase di Europa League per la Roma, che sfida in trasferta il Panathinaikos. Senza un centravanti di ruolo, Gasperini punta sulla coppia Pellegrini-Soulé per superare i greci di Rafa Benitez ad Atene e assicurarsi un posto nelle prime 8.
In porta, torna Gollini. Nonostante il problema fisico al ginocchio, Paulo Dybala è comunque in panchina.
Le formazioni ufficiali:
Panathinaikos (3-4-3): Lafont; Palmer-Brown, Ingason, Touba; Katris, Bakesetas, Siopis, Kiriakopoulos; Taborda, Pantovic, Zaroury. All. Benitez. Panchina: Kotsaris, Geitonas, Renato Sanches, Vyntra, Kaloskamis, Terzis, Skarlatidis.
Roma (3-5-2): Gollini; Mancini, Ziolkowski, Ghilardi; Celik, Pisilli, Cristante, El Aynaoui, Tsimikas; Pellegrini, Soulé. All. Gasperini. Panchina: De Marzi, Svilar, Rensch, Angelino, N'Dicka, Dybala, Wesley, Della Rocca.