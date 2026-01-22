Europa League, le formazioni ufficiali di Roma-Stoccarda
Le formazioni ufficiali di Roma-Stoccrda, match valido per la fase a girone unico dell'Europa League.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Ziolkowski, Ghilardi; Rensch, Kone, Pisilli, Tsimikas; Soule, Pellegrini; Ferguson.
A disposizione: De Marzi, Gollini, Cristante, N'Dicka, Dybala, Mancini, Wesley, Lulli Morucci.
Allenatore: Gian Piero Gasperini.
STOCCARDA (4-2-3-1): Nubel; Assignon, Jeltsch, Chabot, Hendriks; Karazor, Chema Andres; Leweling, Fuhrich, Mittelstadt; Undav.
A disposizione: Bredlow, Hellstern, Vagnoman, Demirovic, Bouanani, Olivier Catovic, Herwerth, Penna, Spalt.
Allenatore: Sebastian Hoeness.