Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Europa League, i convocati della Roma per i Rangers

05 Nov 2025 - 10:48
© Getty Images

© Getty Images

Giovedì alle 21.00 la Roma scenderà in campo in trasferta contro il Glasgow Rangers per il matchday 4 di Europa League. Ecco i calciatori giallorossi convocati da mister Gasperini, oltra a Dybala assente per infortunio anche Bailey. Questa la lista: 

Portieri: Svilar, Gollini, De Marzi;

Difensori: Rensch, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi;

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Romano, Pisilli;

Attaccanti: Dovbyk, Soulé, El Shaarawy. 

Ultimi video

01:09
DICH CHIVU VIGILIA 1 4/11 DICH

Chivu: "Ci aspetta una gara difficile, è la Champions League"

01:38
DICH CONTE CONFERENZA DICH

Conte: "Avessimo fatto noi un calcio così difensivo in Germania..."

04:09
DICH SPALLETTI JUVENTUS 04/11 DICH

Juve, Spalletti: "Non mi preoccupa nulla, solo il portiere degli altri..."

05:21
DICH KOOPMEINERS JUVENTUS 04/11 DICH

Juve, Koopmeiners: "Abbiamo bisogno di fare più gol"

01:39
DICH BUONGIORNO NAPOLI 04/11 DICH

Napoli, Buongiorno: "Amareggiati per il risultato, ma se non segni non puoi vincere"

00:35
MCH OK PRINCIPE WILLIAM A RIO DE JANEIRO 4/11 MCH

Il principe William a Rio tra beach volley un selfie al Maracanà con Cafu

00:24
DICH PASALIC VIGILIA 4/11 DICH

Atalanta, Pasalic: "Bello tornare qui, abbiamo bei ricordi dall'Europa League"

01:38
DICH JURIC VIGILIA 1 4/11 DICH

Atalanta, Juric: "Riscatto? No, Udine è stata solo una brutta partita"

01:35
DICH DE ZERBI VIGILIA 4/11 DICH

De Zerbi: "Emozionante giocare contro un'italiana, l'Atalanta è diversa dalle altre perché tifo Brescia"

00:38
DICH CHIVU LAUTARO SORRISO lunga DICH

Chivu e il consiglio a capitan Lautaro: "Sorridi di più"

00:15
DICH CHIVU LAUTARO SORRISO DICH

Chivu: "A Lautaro ho detto: sorridi di più!"

01:37
DICH CARLOS AUGUSTO VIGILIA 4/11 DICH

Carlos Augusto: "Kairat sta facendo la storia, Chivu ci ha ridato fiducia"

01:34
MCH BECKHAM ELETTO CAVALIERE 4/11 MCH

David Beckham diventa 'sir', cerimonia con Re Carlo a Windsor

01:36
DICH CHIVU VIGILIA 3 4/11 DICH

Chivu: "Ho 4 attaccanti a disposizione, tutti possono essere titolari"

00:48
DICH CHIVU VIGILIA 2 4/11 DICH

Chivu: "Possiamo migliorare sempre e lavoriamo per questo"

01:09
DICH CHIVU VIGILIA 1 4/11 DICH

Chivu: "Ci aspetta una gara difficile, è la Champions League"

I più visti di Calcio

DICH CHIVU LAUTARO SORRISO DICH

Chivu: "A Lautaro ho detto: sorridi di più!"

Milan-Roma 1-0: gli highlights

Milan-Roma 1-0: gli highlights

DICH SPALLETTI JUVENTUS 04/11 DICH

Juve, Spalletti: "Non mi preoccupa nulla, solo il portiere degli altri..."

Lazio-Cagliari 2-0: gli highlights

Lazio-Cagliari 2-0: gli highlights

Zielinski: "Vittoria 'sporca', ma bella"

Zielinski: "Vittoria 'sporca', ma bella"

DICH CONTE 4 SU ARBITRI E MAROTTA 03/11 SRV

Conte punge Marotta: "Arbitri? Qualcuno ha parlato e vedete che cavolo successo"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
12:05
Azzurrini a caccia dei sedicesimi al Mondiale U17, Favo: "Bolivia pericolosa"
11:23
Locatelli: "Juve, lotta con questo spirito"
10:48
Europa League, i convocati della Roma per i Rangers
10:38
Roma, brutte notizie: altro infortunio per Bailey
10:27
Europa League, arbitri: il danese Krogh per la Roma. C'è Schlager per il Bologna