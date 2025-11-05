Europa League, i convocati della Roma per i Rangers

© Getty Images
Giovedì alle 21.00 la Roma scenderà in campo in trasferta contro il Glasgow Rangers per il matchday 4 di Europa League. Ecco i calciatori giallorossi convocati da mister Gasperini, oltra a Dybala assente per infortunio anche Bailey. Questa la lista:
Portieri: Svilar, Gollini, De Marzi;
Difensori: Rensch, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi;
Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Romano, Pisilli;
Attaccanti: Dovbyk, Soulé, El Shaarawy.