Europa League: è 2-2 tra Marsiglia e Brighton, lo Sturm Graz supera il Rakow

EUROPA LEAGUE

Finisce in parità tra Gattuso e De Zerbi, nel girone dell'Atalanta sorridono gli austriaci. Vincono Betis e West Ham

© afp Il big match della seconda giornata dei gironi di Europa League tra il Marsiglia di Gennaro Gattuso e il Brighton di Roberto De Zerbi finisce 2-2: a Mbemba e Veretout rispondono Gross e Joao Pedro su rigore. Nel gruppo dell'Atalanta, lo Sturm Graz si impone 1-0 sul campo del Rakow grazie a Boving. Si fermano due big: l'Ajax e l'Olympiacos pareggiano con Aek Atene (1-1) e TSC (2-2). Sorridono Betis e West Ham: 2-1 a Sparta Praga e Friburgo.

GRUPPO A

Il West Ham fa due su due e si prende la vetta solitaria del gruppo A di Europa League grazie al 2-1 in casa del Friburgo. Nella sfida tra le due squadre ad aver vinto al debutto, i londinesi passano in vantaggio all'8' grazie al poderoso stacco di testa a centro area di Paquetá su cross dalla destra di Bowen. I padroni di casa pareggiano ad inizio ripresa grazie a Sallai, a segno al 49', ma a metà secondo tempo arriva il decisivo 2-1 di Aguerd su assist di Ward-Prowse. Gli inglesi salgono a quota 6, a +3 sui tedeschi, facendo un netto passo avanti verso la conferma del primo posto.

L'Olympiacos, però, non riesce ad approfittare a pieno dello scontro diretto e pareggia 2-2 in casa dei serbi del TSC. Masouras (16') e Podence (57') sembrano regalare una serata tranquilla agli ellenici, ma il gol di Djakovac prima (63') e il rosso a Ntoi nove minuti dopo regalano un finale di apprensione agli uomini di Martinez, culminato nel definitivo pareggio dei padroni di casa al 90' con Pantovic. I serbi e i greci sono così a quota 1, a -2 dal Friburgo.

GRUPPO B

Il match più atteso non delude le aspettative: finisce 2-2 tra Marsiglia e Brighton, nonostante l'ottima partenza degli uomini di Gattuso. Ai francesi bastano due minuti per indirizzare la partita: al 19', infatti, Clauss serve Mbemba che in area non sbaglia. Poco dopo, ecco il raddoppio: Harit recupera palla sull'errore del capitano Dunk e mette al centro per l'ex Roma Veretout, che non sbaglia per il 2-0 dei padroni di casa. Gli inglesi accorciano le distanze al 55' grazie a Gross, che sfrutta l'assist di Mitoma, poi la formazione di De Zerbi pareggia nel finale grazie al rigore di Joao Pedro (88'). Primo punto per il Brighton, a -3 dalla vetta.

Il primo posto è a sorpresa occupato dall'Aek Atene, che pareggia 1-1 in casa contro l'Ajax. I lancieri passano in vantaggio dal dischetto grazie a Bergwijn, a segno su rigore al 30', ma al 75' Vida permette agli ellenici di evitare il ko e di prendersi la vetta del girone a +2 sul Marsiglia e sugli olandesi. Il doppio confronto con Gattuso dirà molto sulle possibilità di qualificazione di un fin qui sorprendente Aek.

GRUPPO C

Vittoria nel finale e in rimonta per il Betis, che soffre ma rimedia al ko di Glasgow contro i Rangers e si impone 2-1 sullo Sparta Praga. Gli ospiti in vantaggio dopo soli 3 minuti: gran lancio di Rynes per Birmancevic, che a tu per tu con Rui Silva non sbaglia per l'1-0 dei cechi. La risposta degli andalusi è però quasi immediata: al 9' è 1-1 grazie a Diao. La rete decisiva arriva al 79' e porta la firma dell'ex Real Madrid Isco, che fa 2-1. Un successo che, unito a quello dell'Aris, vale il perfetto equilibrio nel girone.

Sono infatti tutte a quota 3 per via anche del successo dell'Aris (2-1) sui Rangers. I ciprioti passano con l'incornata di Moucketou-Moussounda su assist di Bengtsson, che poco prima dello scoccare dell'ora di gioco serve anche il 2-0 a Babicka, a segno al 59'. Gli scozzesi, che nel primo tempo si vedono annullare un gol a Dessers per fuorigioco, accorciano le distanze al 70' con Sima, ma non riescono ad ottenere un punto. Ora, i doppi confronti tra Sparta e Rangers e tra Aris e Betis: 180 minuti importanti per gli equilibri del girone.

GRUPPO D

Nel gruppo dell'Atalanta, lo Sturm Graz, prossimo avversario della Dea nel doppio confronto di terza e quarta giornata, batte 1-0 il Rakow, rimediando al ko interno con lo Sporting e agganciando proprio i portoghesi a quota 3. La rete decisiva arriva al 24' grazie a Boving, letale nell'approfittare di un'incertezza della difesa per firmare l'1-0. I polacchi provano a pareggiare, ma senza fortuna: restano così a quota 0. Lo Sturm è invece a 3 e ora ospiterà nel prossimo match l'Atalanta: considerando l'andata in Austria e il ritorno a Bergamo, saranno 180 minuti fondamentali per la Dea per blindare la qualificazione.