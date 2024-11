EUROPA LEAGUE: BESIKTAS-MACCABI SPOSTATA IN UNGHERIA

L'Ungheria ospiterà il 28 novembre la partita di Europa League tra il Besiktas Istanbul e il club israeliano Maccabi Tel Aviv, inizialmente prevista a Istanbul. Lo ha comunicato la Uefa. Si giocherà a Debrecen, e "a porte chiuse, per decisione delle autorità locali ungheresi", ha precisato l'ente calcistico europeo. La scorsa settimana il Besiktas aveva annunciato che la partita si sarebbe giocata "in un paese neutrale" per motivi di sicurezza, ma la nuova sede del match non era ancora nota. L'incontro tra i due club era considerato ad alto rischio, dato che il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha intensificato i suoi attacchi verbali ai leader israeliani dall'inizio della guerra a Gaza. Inoltre, da più di un anno si svolgono in Turchia imponenti manifestazioni contro Israele, incoraggiate dal governo, e nell'ottobre 2023 Israele ha chiesto ai suoi cittadini e diplomatici di lasciare la Turchia come misura di sicurezza. Il rifiuto turco di ospitare la partita è arrivato ancor prima delle violenze che hanno caratterizzato la sfida di Europa League tra Ajax e Maccabi Tel Aviv giovedì scorso ad Amsterdam: tra i 20 e i 30 tifosi del Maccabi sono rimasti feriti dopo essere stati attaccati da gruppi di persone (molte delle quali di origine o discendenza nordafricana) che, secondo la polizia olandese, avevano risposto a un appello a prendere di mira gli ebrei lanciato sui social network.