Europa League, arbitri: il danese Krogh per la Roma. C'è Schlager per il Bologna

È il danese Morten Krogh l'arbitro designato dall'Uefa per Rangers-Roma, gara valida per la quarta giornata dell'Europa League in programma domani alle 21 a Glasgow. Assistenti Rasmussen e Bramsen, quarto ufficiale Kristoffersen; al Var il belga Van Driessche, avar il francese Delajod.
Al Dall'Ara Bologna-Brann, sempre in programma domani alle 21, sarà diretta dal tedesco Daniel Schlager, assistenti Gunsch e Achmuller, quarto ufficiale Petersen; al var Dankert, avar lo svizzero Fedayi San.