Euro 2032: Matera al posto di Milano? Il progetto per scalzare San Siro

Secondo il gruppo, i benefici di un nuovo impianto sarebbero molteplici e perseguibili dall'amministrazione comunale: "Abbiamo chiesto quali potrebbero essere i benefici di un'operazione di questo calibro - aggiunge Salvatore -. Tra questi l'inserimento della regione nel circuito dei grandi eventi sportivi, la crescita turistica e notorietà internazionale, le nuove infrastrutture per la mobilità a disposizione della città. Ma il punto più interessante è stato lo 'stimolo economico e occupazionale nei settori edilizio e turistico', ovvero la possibilità di diventare attrattori di capitali".