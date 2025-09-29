Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
IL PROGETTO

Euro 2032: Matera al posto di Milano? Il progetto per scalzare San Siro

Si punta alla riqualificazione dello Stadio dei Sassi con un project financing da 250 milioni

29 Set 2025 - 19:39
© Getty Images

© Getty Images

In una giornata decisiva per il futuro di San Siro e nel pieno delle discussioni sulla possibilità che Milano non sia scelta come sede per ospitare Euro 2032, la città di Matera lancia la suggestiva ipotesi di una candidatura al posto del capoluogo lombardo, con lo Stadio dei Sassi al posto del Meazza.

"Se Milano tentenna, Matera può lanciarsi". È lo slogan del progetto "Stadio dei Sassi - Matera Euro 2032", lanciato dal movimento politico non costituito 'Fare Matera'. Il gruppo interviene sul dibattito legato al futuro di San Siro, sostenendo che "il suo destino, fatte le dovute proporzioni, può intrecciarsi con quello, meno blasonato, dello stadio 'XXI Settembre-Franco Salerno di Matera'".

"Oggi San Siro, la 'Scala del calcio' ma anche della musica, continua ad attrarre persone e capitali - spiega all'Ansa Francesco Salvatore, referente del movimento -. Lo stadio materano, invece, ha un progetto di riqualificazione con una sua dignità, bloccato però dall'inerzia della politica. Per caratteristiche e prospettive rischia così di non attrarre né pubblico né investimenti".

Da qui l'idea, elaborata anche con il supporto dell'Intelligenza artificiale, di un nuovo impianto capace di ospitare eventi prestigiosi. "Abbiamo chiesto all'IA se Matera può aspirare a diventare una delle sedi degli Europei di calcio 2032, magari in alternativa a Milano, già capitale mondiale dello sport. L'IA ci ha risposto che Matera e la Basilicata, insieme a Sicilia, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Calabria e Trentino, non hanno mai ospitato un evento calcistico internazionale principalmente per l'assenza di grandi impianti sportivi. Non ci sono stadi con capienza superiore ai 20 mila posti".

Secondo il gruppo, i benefici di un nuovo impianto sarebbero molteplici e perseguibili dall'amministrazione comunale: "Abbiamo chiesto quali potrebbero essere i benefici di un'operazione di questo calibro - aggiunge Salvatore -. Tra questi l'inserimento della regione nel circuito dei grandi eventi sportivi, la crescita turistica e notorietà internazionale, le nuove infrastrutture per la mobilità a disposizione della città. Ma il punto più interessante è stato lo 'stimolo economico e occupazionale nei settori edilizio e turistico', ovvero la possibilità di diventare attrattori di capitali".

L'idea prevede un project financing da 250 milioni di euro, capace di segnare una svolta per l'intera regione e di ridare slancio al calcio locale. "Con l'IA abbiamo redatto una proposta progettuale - conclude Salvatore -. Tra le righe emergono numerosi richiami alla storia recente di Matera che, se valorizzati con intelligenza, potrebbero rappresentare una visione di medio-lungo termine tutt'altro che trascurabile. Questa è sicuramente l'unica strada percorribile perché la storia del F.C. Matera possa avere il palcoscenico che merita e trovare finalmente stabilità e continuità, in linea con la passione della tifoseria biancoazzurra".

matera
euro 2032
milano
san siro

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:07
DICH DIMARCO ATTACCO A INZAGHI PRE SLAVIA PRAGA 29/09 OK

Dimarco 'punge' Inzaghi: "Oggi sono in forma, prima sempre fuori dopo 60'..."

00:23
DICH JURIC SU EDERSON E LOOKMAN PER SITO 29/9 DICH

Juric lancia Ederson e Lookman: "Non sono ancora al massimo, ma sono pronti"

00:46
DICH CARNESECCHI SU JURIC PER SITO 29/9 DICH

Carnesecchi esalta Juric: "Felici con lui e i suoi nuovi metodi"

00:14
DICH JURIC SU BRUGES PER SITO 29/9 DICH

Juric: "Con il Bruges vogliamo la nostra rivincita"

00:18
DICH CARNESECCHI SU SUO STATO DI FORMA PER SITO 29/9 DICH

Carnesecchi: "Io in forma? Merito del grande ritiro che abbiamo fatto"

02:11
SRV RULLO VIGILIA INTER-SLAVIA PRAGA 29/9 SRV

L'Inter torna in Champions, Chivu: "Voglio una squadra dominante"

01:10
DICH MELLI 29/9 DICH

Melli: "Il Parma con cuesta ha fatto una scommessa importante"

04:03
DICH BENARRIVO 29/9 DICH

Benarrivo: "Nessuna 'provinciale' ha fatto come noi"

01:53
DICH DINO BAGGIO 29/9 DICH

Dino Baggio: "Con i vecchi compagni ci vediamo spesso"

03:16
DICH OSIO 29/9 DICH

Osio: "È"un campionato che ci farà divertire fino alla fine"

01:52
SRV ROMA CAPOCCIA E CAPOLISTA (MUSICATO) 29/9 SRV

Roma "Capoccia" e capolista: la mano di Gasperini si vede da subito

01:50
SRV RULLO NAPOLI, CONTE SCELTE SBAGLIATE 29/09 SRV

Napoli, il primo stop porta anche le prime polemiche

03:15
DICH NEVIO SCALA 29/9 DICH

Nevio Scala: "Il mio Parma non si può dimenticare"

01:45
SRV RULLO DIMARCO LEADER RITROVATO PRE SLAVIA 29/9 SRV

Dimarco, il leader ritrovato

01:45
SRV RULLO MILAN, LA RINASCITA DI ALLEGRI (MUSICATO) 29/9 SRV

La rivoluzione di Allegri: ecco come ha trasformato il Milan

01:07
DICH DIMARCO ATTACCO A INZAGHI PRE SLAVIA PRAGA 29/09 OK

Dimarco 'punge' Inzaghi: "Oggi sono in forma, prima sempre fuori dopo 60'..."

I più visti di Calcio

Atletico Madrid-Real Madrid 5-2: gli highlights

Atletico Madrid-Real Madrid 5-2: gli highlights

DICH MAROTTA LAUREA IN BICOCCA 26/9 DICH

Marotta: "Chivu è bravo e non è mai stato in discussione"

DICH CONTE POST MILAN PER SITO/INFINITY 28/9 DICH

Conte: "De Bruyne? Spero fosse nervoso per il risultato, altrimenti..."

DICH 3 ALLEGRI PRE NAPOLI 27/9 DICH

Milan, Allegri: "Leao è recuperato ed è a disposizione"

DICH CONTE PRE MILAN

Conte: "Favorite? Sono solo giochetti. Ci concentriamo sulla partita"

DICH DIMARCO ATTACCO A INZAGHI PRE SLAVIA PRAGA 29/09 OK

Dimarco 'punge' Inzaghi: "Oggi sono in forma, prima sempre fuori dopo 60'..."

Calcio ora per ora
Vedi tutti
20:00
Champions, allenatore Kairat Almaty: "Contro il Real partita storica"
19:00
Tresoldi e la mancata chiamata azzurra, parla il padre: "Con l'Hannover era nascosto"
18:10
Real Madrid, Valverde: "Giorni duri, queste cose non devono accadere"
17:15
Maltempo in Spagna, rinviata Valencia - Real Oviedo
17:05
Rapporto Fifpro: "Troppe gare alla base degli infortuni"