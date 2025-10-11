Norvegia-Israele, il Falco ha colpito ancora: "Otto punti ma vi frego sempre"

Invasione di campo all'Ullevaal Stadion di Oslo nelle prime battute di Norvegia-Israele, gara valida per le qualificazioni al Mondiale 2026. L’autore del gesto, per niente nuovo a questo tipo di imprese, è Mario Ferri, 38enne pescarese che da vent'anni gira gli stadi di tutto il mondo invadendo il campo per portare messaggi di ogni tipo. Anche oggi 'il Falco' indossava la sua iconica maglietta con il simbolo di Superman, a cui ha aggiunto la scritta "Free Gaza". Ferri è entrato sul rettangolo di gioco scavalcando i cartelloni pubblicitari, per poi togliersi il giubbotto e correre lungo il campo mostrando così il proprio messaggio, ma questa volta non è andato tutto liscio perché come ha documentato lui stesso sui social è finito in ospedale con un taglio alla mano: "Otto punti ma vi frego sempre"...