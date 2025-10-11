Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio
1 di 9
© sportmediaset
© sportmediaset
© sportmediaset

© sportmediaset

© sportmediaset

"free gaza"

Norvegia-Israele, il Falco ha colpito ancora: "Otto punti ma vi frego sempre"

11 Ott 2025 - 21:50
9 foto

Invasione di campo all'Ullevaal Stadion di Oslo nelle prime battute di Norvegia-Israele, gara valida per le qualificazioni al Mondiale 2026. L’autore del gesto, per niente nuovo a questo tipo di imprese, è Mario Ferri, 38enne pescarese che da vent'anni gira gli stadi di tutto il mondo invadendo il campo per portare messaggi di ogni tipo. Anche oggi 'il Falco' indossava la sua iconica maglietta con il simbolo di Superman, a cui ha aggiunto la scritta "Free Gaza". Ferri è entrato sul rettangolo di gioco scavalcando i cartelloni pubblicitari, per poi togliersi il giubbotto e correre lungo il campo mostrando così il proprio messaggio, ma questa volta non è andato tutto liscio perché come ha documentato lui stesso sui social è finito in ospedale con un taglio alla mano: "Otto punti ma vi frego sempre"...

Ultimi video

01:00
MCH WALK AROUND ITALIA A TALLIN 10/10 MCH

Il walk around dell'Italia sul campo di Tallin

00:35
TG5 N/M DICH GATTUSO POST ESTONIA-ITALIA 11/10 DICH

Gattuso: "A"Udine abbiamo un match point per andare ai play-off"

01:25
DICH MINISTRO ABODI SU ISRAELE E GAZA DICH

Abodi: "Italia-Israele? Appuntamento sportivo importante"

01:35
La Roma aspetta Dybala

La Roma aspetta Dybala

01:39
Fagioli cerca rivincite

Fagioli a caccia di rivincite

01:57
Milan, rinnovi e futuro

Il Milan tra rinnovi e futuro

01:37
Buongiorno è pronto

Napoli, Buongiorno è pronto

01:27
Hojlund strega Conte

Hojlund ha stregato Conte

01:47
Sarri a "Lazio Style"

Sarri si racconta a cuore aperto

01:52
Trezeguet consiglia Tudor

Vlahovic e David insieme: Trezeguet consiglia Tudor

02:12
Italia in Estonia

Italia in Estonia

01:30
Soffia il vento del sud

Napoli e Roma in testa: soffia il vento del Sud

01:49
DICH TOTTI PADEL DICH

Totti: "Italia, gruppo unito con un grande mister. La Roma? Una bella sorpresa"

02:22
DICH PIZARRO PADEL DICH

Pizarro: "Spero che con Gasperini arrivi lo scudetto a Roma"

01:11
MCH AMICHEVOLE INTER-ATLETICO 10/10 MCH

Gli highlights di Inter-Atletico Madrid

01:00
MCH WALK AROUND ITALIA A TALLIN 10/10 MCH

Il walk around dell'Italia sul campo di Tallin

I più visti di Calcio

MCH AMICHEVOLE INTER-ATLETICO 10/10 MCH

Gli highlights di Inter-Atletico Madrid

DICH PLATINI DA TRENTO 9/10 DICH

Platini: "Non torno alla Juve, non si vive due volte la stessa storia d'amore"

DICH GATTUSO MUSEO COVERCIANO 8/10 DICH

Gattuso: "Sento tanta responsabilità ma sono orgoglioso di essere il ct dell'Italia"

ULTIMO TENTATIVO DICH DUMFRIES DICH

Dumfries esclusivo: "La sostituzione, la Roma e lo scudetto: vi dico tutto"

Rabiot senza limiti

Rabiot senza limiti

Si rompe il collo in partita: il togolese Asamoah rischia la paralisi