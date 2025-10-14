Logo SportMediaset
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Calcio

Milan-Como a Perth, Calcagno: "Il problema non è la partita, ma il modello da seguire"

14 Ott 2025 - 11:11
© Getty Images

© Getty Images

"Il problema non è certo la partita in sé, dato anche che resterà un evento eccezionale. Anche se viene giocata a 28.000 km di distanza, con fusi orari e cambi di temperatura duri da affrontare. Resta il dubbio se sia questo il modello da inseguire". A esprimersi è Umberto Calcagno, presidente dell'Associazione Italiana Calciatori, che in un'intervista a Tuttosport ha commentato la scelta di disputare la sfida fra Milan e Como a Perth, in Australia. "Il problema non è solo che si gioca troppo: i grandi calciatori hanno già accettato che si debba giocare di più e si debbano cercare nuovi ricavi. La preoccupazione è legata all’impatto sulle loro prestazioni: per fare un esempio, Bastoni l’anno scorso ha giocato più di 70 partite. Però molto probabilmente non ha giocato la settantesima allo stesso livello psico-fisico della cinquantesima - ha spiegato Calcagno -. Credo si debbano rimettere le persone al centro del progetto, e parlo anche dei tifosi. Perché facendo giocare i calciatori così tanto, offriamo uno spettacolo meno bello: così perdiamo i due pilastri del nostro mondo". 

