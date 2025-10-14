Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

In campo per la salute, nasce la Nazionale Italiana Sanitari

14 Ott 2025 - 09:11

Promuovere la cultura della salute e sostenere progetti di solidarietà attraverso lo sport. E' questo l'obiettivo della Nazionale Italiana Sanitari, un'associazione senza scopo di lucro formata da medici, infermieri, operatori sanitari, volontari e manager del settore salute che, promuovendo iniziative benefiche, eventi sportivi e campagne di sensibilizzazione, ha come scopo quello di devolvere il 100% dei fondi raccolti a progetti concreti di cura e sostegno psico-fisico delle persone più fragili. "Ogni giorno, come medici, viviamo la cura come una missione. Con la NIS abbiamo scelto di portare questa missione anche fuori dagli ospedali, indossando una maglia che unisce tutti gli operatori sanitari italiani. La NIS rappresenta un segno di fiducia nella vita, un inno all'unione e alla speranza", le parole di Luca Cipriano, presidente onorario e socio fondatore. Il primo evento ufficiale, il "1º Battito - Quadrangolare di Beneficenza", è fissato per il 15 novembre 2025, a Roma, e vedrà impegnata la Nazionale Italiana Sanitari insieme alla Nazione Italiana Giornalisti e Comunicatori Digitali, la Nazionale Italiana Campioni Olimpici e una selezione Banca Fideuram con l'intero ricavato che sarà devoluto al Reparto di Oncologia Pediatrica del Policlinico Umberto I di Roma. 

Ultimi video

01:17
Leali al Genoa è di casa

Leali al Genoa è di casa

01:57
MCH FESTA CAPOVERDE MONDIALE MCH

Capo Verde, delirio allo stadio per la qualificazione ai Mondiali

02:10
SRV RULLO ITALIA, RETEGUI-PIO: LA NUOVA COPPIA (MUSICATO) 13/10 SRV

Retegui-Pio Esposito: la coppia gol "Mondiale"

03:11
SRV RULLO COPERTINA, RITORNA IL CAMPIONATO (MUSICATO) 13/10

Campionato, dove eravamo? Tra sogni e paure

02:08
SRV RULLO AMBIENTE ISRAELE PRE ITALIA 13/10 SRV DEFINITIVO

Italia-Israele ad alta tensione: Udine si prepara

02:01
SRV RULLO VIGILIA NAZIONALE GATTUSO 13/10 SRV

Italia, la vigilia di Gattuso verso il bivio Mondiale

01:55
MCH RIVER-SARMIENTO 0-1 MCH

River sempre più in crisi, ko anche col Sarmiento

02:01
SRV RULLO ITALIA, FACCIAMO I CONTI (MUSICATO) 13/10 SRV

Italia, facciamo i conti: ecco la strada verso il Mondiale

01:52
SRV RULLO ATTESA INTER, TRA THURAM E LAUTARO 13/10 SRV

Inter, gli scherzi di Thuram: una pausa con il sorriso

01:33
SRV RULLO JUVE, PROBLEMA BREMER 13/10 SRV

Juve, maledizione Bremer: si opera al ginocchio

00:59
DICH SAVIOLA SU LAUTARO MARTINEZ 13/10 SRV

Saviola: "Lautaro è l'attaccante più forte del mondo"

00:36
DICH GATTUSO PRE ISRAELE PER LATE NEWS 13/10 DICH EDL EDL

Gattuso: "Playoff da conquistare. Non dobbiamo sbagliare"

00:51
DICH GATTUSO PRE ISRAELE SU ....10/10 DICH

Gattuso: "Le immagini della pace a Gaza? Emozionante"

00:56
DICH MANCINI PRE ISRAELE 10/10 DICH

Mancini: "Per noi saranno tutte finali, ma meno errori"

01:37
SRV RULLO MILAN, IL RITORNO DI LEAO

Milan, la voglia di Leao: al lavoro a Milanello per tornare al top

01:17
Leali al Genoa è di casa

Leali al Genoa è di casa

I più visti di Calcio

Totti (allenato alla Roma)

Spalletti fa la formazione: la sua top 11 dei giocatori che ha allenato

DICH ZIDANE SU YILDIZ SRV

Zidane: "Yildiz mi piace ma deve ancora crescere"

Norvegia-Israele, il Falco ha colpito ancora: "Otto punti ma vi frego sempre"

MCH AMICHEVOLE INTER-ATLETICO 10/10 MCH

Gli highlights di Inter-Atletico Madrid

DICH CALHANOGLU SU INTER DICH

Calhanoglu:"Io via dall'Inter? Mai successo nulla"

DICH SPALLETTI ATTACCA ACERBI DICH

Spalletti attacca Acerbi: "Non ha detto la verità"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:23
Ilicic: "Senza Covid, avrei portato l'Atalanta in finale di Champions"
11:11
Milan-Como a Perth, Calcagno: "Il problema non è la partita, ma il modello da seguire"
09:11
In campo per la salute, nasce la Nazionale Italiana Sanitari
08:00
Die Zeit: "Qatar e Arabia non qualificate ai Mondiali, la Fifa li aiuta"
23:43
Barcellona, verso il rientro Fermín e Lamine Yamal