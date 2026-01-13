Euro 2032, Abodi: "Commissario stadi? C'è l'intesa, decreto in prossimo Cdm"

Lo ha detto il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi a margine della conferenza stampa di presentazione del progetto 'Campo Giovani' al Viminale a proposito della nomina del commissario stadi Massimo Sessa in vista degli Europei 2032 che l'Italia organizzerà insieme alla Turchia. "Non c'è stata nessuna discussione, c'è stato quello che normalmente succede in democrazia, un confronto che non ha mai assunto profili di polemica e di scontri". "Il nome dell'ingegner Massimo Sessa l'ho fatto io concertandolo informalmente con il ministro Salvini e con il ministro Giorgetti, non c'era nessun dubbio - ha concluso Abodi - quello che ha determinato questo tempo è una riflessione sulla contestualità di ruolo, ma senza mai arrivare a quello che è stato descritto come uno scontro, che non c'è mai stato. Ormai sono circa tre settimane che c'è una intesa piena, ieri ne parlavo con Salvini, lui stesso mi ha detto che c'è una intesa nel contenuto e nel metodo".