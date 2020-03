Euro 2020 sempre più a rischio, interviene anche l'Oms

La Uefa sta provando a salvare Euro 2020 e a confermare il suo svolgimento nelle date prestabilite. Ma la situazione globale legata all'emergenza coronavirus rischia davvero di far saltare tutto. O perlomeno di far cambiare i piani del massimo organismo calcistico d'Europa. Tanto che sulla vicenda è intervenuta anche l'Organizzazione mondiale della sanità, che soltanto poche ora fa ha parlato per la prima volta di pandemia in atto. Un allarme, questo, che ha convinto gli stessi rappresentanti dell'Oms a contattare la stessa Uefa per provare a capire come comportarsi.