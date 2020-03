Coronavirus, la Uefa verso lo stop di Champions ed Europa League

Champions League ed Europa League sembrano ormai destinate alla sospensione nel quadro dell'emergenza Coronavirus. Secondo il quotidiano spagnolo 'Marca' manca solo l'ufficialità di una decisione che d'altronde appare inevitabile. Juventus e Real Madrid sono in quarantena per due settimane e non c'è modo che possano disputare le rispettive gare di ritorno degli ottavi. Le partite di Inter e Roma sono già state rimandate a causa del blocco dei voli tra Spagna e Italia e anche la trasferta del Napoli a Barcellona è di fatto impossibile. A Ceferin non resterà che prendere atto della situazione e bloccare tutto