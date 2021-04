Euro 2020, il piano della Uefa: vaccini per i 600 calciatori convocati

EURO 2020

La commissione medica al lavoro per un protocollo che garantisca un torneo sereno

La Uefa, attraverso la propria commissione medica, è al lavoro per predisporre un protocollo per garantire un Europeo sereno e senza casi di coronavirus. Il piano, secondo il Corriere dello Sport, prevede la vaccinazione dei 600 calciatori in rosa (25 convocati per ognuna delle 24 finaliste) e di tutti gli staff tecnici e federali. E' questo l'unico modo per un torneo senza trappole virali che sono ancora in agguato, come dimostra il caso Italia. Getty Images

Sarebbe stato proprio il cluster italiano (una ventina di positività tra calciatori e staff) riscontrato a marzo a fare alzare la guardia al massimo organo calcistico europeo. Lo scudo dei protocolli licenziati dalla Uefa e dalle federazioni dei Paesi associati (in accordo con i governi) non basta più a rendere il calcio immune dai contagi. Per avere un torneo Covid free in campo e sugli spalti tutti devono essere vaccinati e/o immunizzati. Non c'è altra strada per portare a termine la manifestazione rinviata di un anno proprio a causa de coronavirus.

Vedi anche Calcio De Rossi agli amici: "Ho avuto paura, non è un covid da curare a casa"