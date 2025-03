Etienne Eto'o: "Papà il mio idolo: mai avuto poster di altri per non farlo arrabbiare"

Non è mai facile provare a seguire le orme di un padre quando questo è una leggenda del suo campo, ma Etienne Eto'o ha imparato fin da bambino a non ascoltare che gli dava del "figlio di": "Da bambini è difficile essere figlio di Samuel Eto'o, un calciatore straordinario, uno dei più grandi nel suo ruolo. Poi. maturando, è una situazione che impari a gestire". L'erede dell'ex Barcellona e Inter ha raccontato con un sorriso un simpatico aneddoto di quando era più piccolo: "Mio padre era il mio idolo: non ho mai avuto poster di altri calciatori per paura di essere rimproverato".