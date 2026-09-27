Argentina

Estudiantes-Rosario Central 1-3: rissa nel finale tra le due squadre

La doppietta di Di Maria oscurata da uno scontro proseguito nel tunnel verso gli spogliatoi

27 Set 2026 - 15:45
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
Rissa in Estudiantes-Rosario Central, Supercoppa Argentina © X

Rissa in Estudiantes-Rosario Central, Supercoppa Argentina © X

Non poteva concludersi in modo peggiore la finale di Supercoppa argentina disputata tra il Rosario Central e l'Estudiantes de La Plata. Il Rosario vince 3 a 1 e si aggiudica il trofeo, ma a rimanere impresse non sono le immagini della doppietta di un eterno Angel Di Maria. O perlomeno, non solo. Ad aver fatto il giro del mondo è il video della rissa scoppiata nel finale tra le due squadre.

Il motivo della baruffa? La direzione di gara dell’arbitro Dario Herrera, finita nel mirino delle critiche dell'Estudiantes. Già nei minuti di recupero, il difensore dell'Estudiantes (in prestito dall'Inter) Tomas Palacios è andato a muso duro contro l'allenatore avversario Jorge Almiron. Poi, a seguito del fischio finale, si è scatenato il Far West in mezzo al campo: uno scontro totale tra calciatori, staff e collaboratori dei due club che è proseguito addirittura nel tunnel verso gli spogliatoi. 

In un quadro già a dir poco fumantino si è inserito il presidente dell'Estudiantes, Juan Sebastian Veron, protagonista a fine gara di un acceso faccia a faccia con l'arbitro. Le sue parole lasciano poco spazio alle interpretazioni: "Questa è tutta tua ladro!". Infine, prima di lasciare il terreno di gioco, la squadra sconfitta ha dedicato un applauso ironico ai vincitori in segno di protesta.

rissa
argentina
veron

Ultimi video

02:41
MCH PARTENZA ITALIA PER TURCHIA MCH

La Nazionale lascia Roma, manca Barella: le immagini

00:29
DICH CISSE PER SITO 26/9 DICH

Cisse pronto a trascinare anche l'Under 21: "Stare al Milan mi sta aiutando"

02:30
MCH NAZIONALE IN TURCHIA X SITO MCH

L'Italia arriva in hotel, Mancini guida gli Azzurri

01:45
Inter, calendario pieno

Inter, calendario pieno

01:28
Italia, ora Montella

Italia, ora Montella

01:32
La svolta in attacco

Atalanta, la svolta è in attacco

01:29
Napoli, numeri da incubo

Napoli, sono numeri da incubo

01:38
Il gioiello del Milan

Cisse, il gioiello del Milan

01:33
Ramos, serve una svolta

Ramos, serve subito una svolta

01:30
Conceicao vero leader

Juve, Conceiçao vero leader

02:24
Il pupone compie 50 anni

Il Pupone compie 50 anni

01:47
Un ruolo per Kean

Un nuovo ruolo per Kean

01:43
Mancini vs Montella

Mancini vs Montella: amici-nemici

01:13
MCH ARRIVO TURCHIA IN HOTEL MCH

La Turchia arriva in hotel e Montella saluta la nostra Monica Vanali

01:02
MCH ARRIVO NETO CASELLE 27/9 MCH

Juve, ecco il vice di Vicario: Neto è sbarcato a Caselle

02:41
MCH PARTENZA ITALIA PER TURCHIA MCH

La Nazionale lascia Roma, manca Barella: le immagini

I più visti di Calcio

OTO MANCINI PRE BELGIO 24/9 DICH

Mancini a Sportmediaset: "C'è emozione e tanto lavoro da fare in fretta"

DICH MANCINI POST BELGIO DICH

Mancini: "Siamo indietro rispetto al Belgio"

Wayne Rooney

Da così a così: il cambiamento di Wayne Rooney è sorprendente FOTO

DICH ALAJBEGOVIC PER SITO 26/9 DICH

Alajbegovic: "Juve da scudetto? Ci proviamo. Con Spalletti posso diventare un top player"

Italia 1, show del calcio

Inghilterra-Spagna: show di Nations League e rivincita della finale europea su Italia 1

DICH DE LAURENTIIS SU CARDINALE SRV

De Laurentiis: "Cardinale? Volevo buttarlo fuori!"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
16:58
La Lazio batte l'Arezzo in amichevole: a segno Pinamonti e Diogo Leite
Il gioiello Viola Park
16:33
Fiorentina: basta Viola Park in estate. Il motivo
16:22
Figc, Buonfiglio a Ceferin: "Coni respinge interferenze"
14:58
Chapecoense e Atletico Nacional in campo a 10 anni dal disastro aereo del 2016
Giovanni Malagò
14:52
Gli Azzurri hanno un nuovo partner: accordo tra Figc e Socar