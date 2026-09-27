Estudiantes-Rosario Central 1-3: rissa nel finale tra le due squadre

Non poteva concludersi in modo peggiore la finale di Supercoppa argentina disputata tra il Rosario Central e l'Estudiantes de La Plata. Il Rosario vince 3 a 1 e si aggiudica il trofeo, ma a rimanere impresse non sono le immagini della doppietta di un eterno Angel Di Maria. O perlomeno, non solo. Ad aver fatto il giro del mondo è il video della rissa scoppiata nel finale tra le due squadre.



Il motivo della baruffa? La direzione di gara dell’arbitro Dario Herrera, finita nel mirino delle critiche dell'Estudiantes. Già nei minuti di recupero, il difensore dell'Estudiantes (in prestito dall'Inter) Tomas Palacios è andato a muso duro contro l'allenatore avversario Jorge Almiron. Poi, a seguito del fischio finale, si è scatenato il Far West in mezzo al campo: uno scontro totale tra calciatori, staff e collaboratori dei due club che è proseguito addirittura nel tunnel verso gli spogliatoi.



In un quadro già a dir poco fumantino si è inserito il presidente dell'Estudiantes, Juan Sebastian Veron, protagonista a fine gara di un acceso faccia a faccia con l'arbitro. Le sue parole lasciano poco spazio alle interpretazioni: "Questa è tutta tua ladro!". Infine, prima di lasciare il terreno di gioco, la squadra sconfitta ha dedicato un applauso ironico ai vincitori in segno di protesta.