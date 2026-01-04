Esordio a San Siro per il Pocho Lavelli, chi è il gioiello classe 2006 dell’Inter U23

Centravanti figlio di un ex calciatore (il fratello gioca alla Pro Sesto), Lavelli è considerato uno dei migliori talenti emergenti del calcio italiano e si è distinto nelle giovanili nerazzurre (soprattutto Under 18 e Primavera) per la sua prolificità sotto porta e il fisico importante. Già nel giro della Nazionale di categoria, Chivu ha voluto regalargli l’emozione dell’esordio tra i grandi per premiarlo per l’ottima stagione che sta disputando.