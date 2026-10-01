Eredità Zamparini, è guerra tra i figli la seconda moglie: scatta il doppio sequestro giudiziario

È finita davanti ai giudici del Tribunale di Busto Arsizio la battaglia legale per la spartizione dell’eredità di Maurizio Zamparini, l’imprenditore friulano ed ex storico presidente di Palermo e Venezia scomparso nel febbraio 2022 all'età di 80 anni. La giudice della sezione civile, Annarita D’Elia, ha disposto un doppio sequestro giudiziario, simultaneo e incrociato, sia sui beni a carico della seconda moglie sia su quelli riconducibili ai figli di primo letto. Una misura cautelare coordinata che si è resa necessaria per bloccare ogni iniziativa unilaterale e tutelare l'asse ereditario in attesa che si faccia piena luce sull'esatta consistenza dei beni.