Trovato morto Paul Baccaglini, l'ex Iena che aveva tentato la scalata al Palermo

Lutto in casa Palermo Calcio per la scomparsa di Paul Baccaglini, ex inviato delle Iene e presidente del club rosanero per cinque mesi nel 2017. L'ex numero uno della società siciliana, 41 anni, stando alle prime informazioni, si sarebbe suidicidato nella sua casa di Segrate. A trovare il corpo senza vita di Baccaglini è stata la compagna che ha prontamente contattato gli inquirenti con Carabinieri e Procura di Milano i quali hanno disposto l'autopsia.