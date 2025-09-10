Logo SportMediaset
IL LUTTO

Trovato morto Paul Baccaglini, l'ex Iena che aveva tentato la scalata al Palermo

Aveva 41 anni: a trovare il corpo senza vita è stata la compagna

10 Set 2025 - 13:58

Lutto in casa Palermo Calcio per la scomparsa di Paul Baccaglini, ex inviato delle Iene e presidente del club rosanero per cinque mesi nel 2017. L'ex numero uno della società siciliana, 41 anni, stando alle prime informazioni, si sarebbe suidicidato nella sua casa di Segrate. A trovare il corpo senza vita di Baccaglini è stata la compagna che ha prontamente contattato gli inquirenti con Carabinieri e Procura di Milano i quali hanno disposto l'autopsia.

Dopo essere salito alla ribalta come inviato del programma televisivo "Le Iene", Baccaglini si era interessato al mondo della finanza creando un fondo commerciale, Integritas Capital, insieme a un socio britannico e uno australiano con il quale aveva firmato un pre-contratto con Maurizio Zamparini per l'acquisto del Palermo. Il 6 marzo 2017 venne presentato il piano di acquisto con tanto di closing programmato entro fine di aprile e acquisto del 100% delle quote azionarie.

La chiusura della trattativa slittò tuttavia fino al 1° luglio quando Zamparini rifiutò la proposta ritenendola priva di sufficienti garanzie costringendo Baccaglini a dimettersi dalla carica di presidente dopo averla ricoperta per qualche mese. "Il Palermo FC, con il presidente Dario Mirri e tutta la famiglia City Football Group, esprime il proprio cordoglio per la prematura scomparsa di Paul Baccaglini, presidente dell'US Città di Palermo negli ultimi mesi della stagione 2016-2017", ha ricordato la società siciliana con una nota stampa. 

Palermo, è morto l'ex presidente Paul Baccaglini

1 di 25
© IPA
© IPA
© IPA

© IPA

© IPA

palermo
baccaglini

