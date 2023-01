Emre Can: "Ho scoperto il tumore grazie alle visite con la Juve"

© Getty Images

Emre Can sarà sempre grato alla Juve. Non solo per la sua esperienza in bianconero sui campi della Serie A. Intervistato da DAZN, il centrocampista ha svelato infatti di aver scoperto il tumore alla tiroide nel 2018 grazie proprio alle visite mediche effettuate per il trasferimento a parametro zero da Liverpool a Torino. Controlli che hanno consentito di individuare la malattia in tempo e di correre subito ai ripari con le cure necessarie. "Sono estremamente grato ai dottori: un paio di mesi dopo le visite mediche con la Juve mi chiamarono - ha raccontato Emre Can -. Non sapevo nemmeno cosa stesse succedendo, non avevo mai sentito parlare di una tiroide e non sapevo che potesse esserci un tumore. Il trasferimento a Torino è valso solo per questo".