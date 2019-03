Serie A, Empoli-Frosinone 2-1: controsorpasso al Bologna

17/03/2019

LE STATISTICHE

• L’Empoli ha conquistato sei vittorie in questo campionato, tutte al Castellani, segnando sempre almeno due gol nella singola partita.



• Il Frosinone ha collezionato la sua prima sconfitta contro l’Empoli, dopo aver mantenuto l’imbattibilità nei tre precedenti contro i toscani in Serie A (2V, 1N), nei quali i ciociari avevano sempre segnato almeno due gol nel singolo match.



• Solo tre attaccanti hanno realizzato più gol di Caputo in una singola stagione di Serie A con la maglia dell'Empoli: Esposito (14 nel 1997/98), Saudati (14 nel 2006/07) e Tavano (19 nel 2005/06).



• L'ultimo attaccante dell'Empoli a segnare 13 gol in un singolo campionato di Serie A prima di Caputo era stato Maccarone nel 2015/16.



• Francesco Caputo ha realizzato quattro gol nelle sue ultime quattro presenze al Castellani in campionato, di cui gli ultimi due dal dischetto.



• Marko Pajac ha realizzato il suo primo gol in campionato, alla sua prima presenza da titolare in Serie A – la sesta in totale nella massima serie.



• Gli ultimi nove gol dell'Empoli in Serie A sono arrivati da otto marcatori diversi, tra cui due autoreti (Caputo, Dell'Orco, Farias, Acquah, Krunic, Pajac).



• Luca Valzania ha messo a segno la sua prima rete in Serie A, alla sua settima presenza nella massima serie – la terza con la maglia del Frosinone.



• Dopo aver ottenuto sei punti nelle prime due trasferte del 2019, il Frosinone ne ha conquistato solo uno nei tre match esterni più recenti in Serie A.



• Il Frosinone ha incassato un gol dagli 11 metri per la prima volta da settembre 2018 in Serie A (vs Sampdoria) – il primo in trasferta in questo campionato.



• Aurelio Andreazzoli, al ritorno sulla panchina dell’Empoli, ha eguagliato il numero di successi ottenuti nelle precedenti 11 partite alla guida dei toscani nel campionato corrente (uno).