Norvegia-Italia, Coppola: "Gara interpretata male, non c'è stata reazione"

"Io sono un difensore e ci sono anche le mie colpe. Abbiamo interpretato male la partita e non c'è stata reazione nel secondo tempo". Così Diego Coppola, difensore della nazionale italiana all'esordio in maglia azzurra, ai microfoni Rai Sport dopo la sconfitta degli azzurri contro la Norvegia (3-0) nel girone di qualificazione per il Mondiale 2026. "Il primo tiro è arrivato all'80' - ha aggiunto - Ora dobbiamo pensare alla prossima gara, dispiace per gli italiani e dispiace per la squadra".