Italia, Donnarumma: "Dobbiamo fare mea culpa"

E' amarissimo il commento di Gigio Donnarumma dopo la pesante sconfitta dell'Italia contro la Norvegia nella prima gara di qualificazione ai Mondiali del 2026. "Non ho spiegazioni al momento. Bisogna solo andare dentro e rendersi conto della prestazione di stasera, i nostri tifosi non meritano questo - ha dichiarato a Raisport il portiere azzurro -. Da queste partite dobbiamo uscire tutti insieme, serve un esame di coscienza". "Come uscirne? Da noi, deve scattare da noi innanzitutto. Siamo l'Italia e non sono accettabili queste partite - ha aggiunto -. Ognuno deve fare mea culpa e dopo se ne esce tutti insieme. Dobbiamo stare più uniti di prima".