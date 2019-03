Serie A: ElSha-Schick e la Roma di Ranieri va, 2-1 all'Empoli

11/03/2019

LA PARTITA

Un passo indietro per farne due avanti. La Roma si è rivolta al suo passato, Claudio Ranieri, per affrontare le sfide del presente e del futuro: tradotto, la qualificazione in Champions League. E per un allenatore capace di portare il piccolo Leicester in cima all'Inghilterra, raggiungere il quarto posto non è sfida improba. Il primo ostacolo si chiama Empoli, superato 2-1. Ma forse è il caso di dire che il primo ostacolo sia la Roma stessa, perché le scorie dell'eliminazione agli ottavi di Champions si fanno sentire, eccome. I giallorossi soffrono fino alla fine, la difesa ha continue amnesie, e solo la Var nel finale evita il pareggio dell'Empoli. Che sia una partita di sofferenza lo si capisce subito. Al 12' i toscani battono una punizione innocua, che tuttavia è viziata dalla posizione di fuorigioco di Caputo, che subisce il fallo. Sponda di Silvestre, Marcano e Juan Jesus sono soli ma si disturbano a vicenda, e il brasiliano infila Olsen con un'autorete da “Mai dire gol”, vanificando il vantaggio firmato da El Shaarawy tre minuti prima. Per il Faraone è il nono centro in campionato: mai aveva fatto così bene con i giallorossi in Serie A. Esultanza a braccia aperte, alla Ibrahimovic, anche perché il gol è di pregevole fattura: controllo a superare il difensore e piatto destro a giro dai 30 metri che Dragowski può solo vedere insaccarsi. L'autorete di Juan Jesus mina le convinzioni di una squadra che deve rialzare la testa: la punizione di Pasqual prova a far breccia nelle incertezze della Roma, ma Olsen viene salvato dal palo. I giallorossi accusano il colpo, giocano slegati: il 4-2-3-1 disegnato da Ranieri si infrange contro un Empoli guardingo, e i quattro offensivi non suggeriscono la profondità a Cristante e Nzonzi, costretti alla giocata facile. La Roma chiede al vento che soffia forte sull'Olimpico di spazzare via le paure. Chi prova a rompere la monotonia è Kluivert, che sullo spunto mette ripetutamente in difficoltà Pasqual. È dall'ennesimo uno contro uno vinto dall'olandese che nasce la punizione del 2-1: Florenzi calcia con i giri giusti, Schick prende il tempo a tutti e sovrasta Pasqual di testa. È il 33', la Roma è di nuovo avanti e gioca finalmente sbloccata. L'unico sottotono sembra Zaniolo, che sì ha avuto problemi al polpaccio destro in settimana (e per un risentimento sarà sostituito da Perotti nella ripresa), ma sciupa un'occasione che solo quindici giorni fa avrebbe messo dentro a occhi chiusi: sinistro largo a porta spalancata su suggerimento di tacco di Schick. Ma non si può chiedere a un classe '99 di decidere ogni partita.



All' inizio del secondo tempo si fa vedere ancora Kluivert: tiro da fuori e palla a lato di poco. Seguono venti minuti soporiferi, in cui l'Empoli prova ad alzare il baricentro, e la Roma lascia campo. I toscani, però, non hanno l'incisività necessaria per far male. Caputo è isolato, Krunic ha le polveri bagnate dalla pioggia dell'Olimpico, Farias impalpabile è sostituito dal più pimpante Oberlin. Allora ci pensano i difensori a provare il colpaccio: a un quarto d'ora dalla fine Pasqual scodella un cross al bacio, Dell'Orco gira di testa, ma la conclusione termina a lato. Gravi le colpe di Juan Jesus, che si perde l'avversrio. La Roma è tutta in una sortita di El Shaarawy, che con un'azione personale tenta il colpo da biliardo sul secondo palo, uscito di mezzo metro. Krunic mette paura alla Roma prima con una girata alta, poi con il gol del 2-2 all'87'. Potrebbe essere il gol della svolta. Già, potrebbe. Perché la Var vede un fallo di mano di Oberlin sul recupero palla nei confronti di Juan Jesus (anche in quest'occasione pessimo). Il difensore e l'ex Basilea sono ravvicinati, ma il braccio largo dell'attaccante aumenta il volume del corpo ed è decisivo per mettere Krunic in condizione di tirare. Per la Roma, nel frattempo rimasta in dieci uomini a causa dell'espulsione per doppia ammonizione di Florenzi (uscito tra gli applausi dell'Olimpico nonostante il momento no), si accende la spia della riserva. Ma Ranieri porta la vettura al traguardo. Serviva vincere, e sono arrivati i tre punti, che portano i giallorossi a 47, a -3 dall'Inter. L'Empoli rimane 17.esimo a 22 punti, a +1 sul Bologna. E domenica prossima ci sarà un match importantissimo: al Castellani arriverà il Frosinone.