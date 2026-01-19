Empoli, Pellegri operato al crociato destro: stagione finita

L'attaccante dell'Empoli Pietro Pellegri è stato operato stamani a Barcellona per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Lo rende noto lo stesso club, spiegando che l'intervento "è perfettamente riuscito". L'operazione è stata eseguita all'Instituto Cugat del Hospital Quironsalud dal professor Ramon Cugat, lo stesso chirurgo che aveva operato Pellegri a dicembre 2024 per la rottura del crociato del ginocchio sinistro. Sempre l'Empoli comunica che dopo alcuni giorni di degenza il giocatore inizierà subito il percorso riabilitativo. La stagione per l'attaccante è però ormai conclusa.