Prima del ritorno della semifinale di Coppa Italia ha parlato anche il direttore sportivo dell'Empoli, Roberto Gemmi: "Sono d'accordo con il mister: abbiamo voglia di fare bella figura. È la prima volta che arriviamo in semifinale: vogliamo riscattarci e fare meglio dell'andata. Salvezza? Sono un ottimista patologico, quindi penso sempre positivo. In questo momento il Bologna è in formissima, ma ci auguriamo di potergli fare uno sgambetto".