Empoli, D'Aversa: "Sconfitta immeritata, ma dobbiamo essere più concreti"

Roberto D'Aversa mastica amaro dopo la sconfitta contro il Torino. “Abbiamo creato tanto, e poco prima del loro gol siamo stati noi ad avere l’occasione per passare in vantaggio. Peccato, perché potevamo fare meglio e, sinceramente, non penso che questa sera meritassimo la sconfitta. Dobbiamo recuperare gli infortunati, oggi è rientrato Ismajli e credo che si sia visto. Esposito ha migliorato il suo bottino rispetto al passato, Colombo lo ha già eguagliato con ancora nove giornate da giocare. Dobbiamo essere più concreti sotto porta, ma non è un problema solo degli attaccanti, è una responsabilità di tutta la squadra - ha spiegato l'allenatore dell'Empoli a fine gara -. Dobbiamo recuperare terreno sulle altre, ma non credo ci sia un problema di sfiducia nel gruppo. La nostra giovane età ci porta a commettere qualche errore, ma oggi la prestazione è stata buona. Dobbiamo imparare a trasformare queste buone gare in punti. La Coppa Italia e le numerose assenze ci hanno tolto energie, quindi la sosta sarà fondamentale per ritrovare la miglior condizione. Sicuramente torniamo con rabbia e delusione, perché ancora una volta siamo qui a commentare una partita in cui i ragazzi avrebbero meritato di più. Forse l’avversario aveva più qualità, ma alla fine ha vinto con il minimo indispensabile. Faccio fatica a trovare le parole per commentare questa prestazione, perché so quanto la squadra abbia dato in campo".