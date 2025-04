Empoli, D'Aversa: "Un abbraccio alla famiglia di Fiorita, eravamo molto legati"

L'Empoli esce sconfitto dal doppio scontro in semifinale di Coppa Italia contro il Bologna. L’allenatore dei toscani, Roberto D'Aversa, ha parlato così ai microfoni di SportMediaset dopo l'eliminazione: "Usciamo da questa semifinale storica con amarezza: non dovevamo subire il 2-1 finale. I ragazzi però hanno fatto una partita seria contro una squadra forte e con questo spirito scenderemo in campo per dimostrare che meritiamo di rimanere in Serie A". Poi il mister dell'Empoli parla della scelta di far partire titolare Solbakken a discapito di Colombo: "Lorenzo è un giocatore importante per noi, all'inizio era in panchina per una scelta programmata: in campionato aveva giocato 90 minuti e Solbakken aveva trovato poco spazio, ma ha sempre avuto un buon impatto quando l'ho chiamato in causa. Abbiamo bisogno di tutti: stiamo recuperando qualche infortunato". Poi D'Aversa ha voluto dedicare un pensiero a Graziano Fiorita, il preparatore del Lecce tragicamente scomparso: "Concedetemi un abbraccio alla famiglia di Graziano Fiorita, che in queste ore ha vissuto un momento drammatico. Era una persona alla quale ero molto legato".