Empoli, D'Aversa: "Con la Juve totale emergenza"

Alla vigilia della gara con la Juventus Roberto D'Aversa presenta la sfida con i bianconeri, e parla partendo dalla situazione della squadra allenata da Thiago Motta. "Sicuramente affrontiamo una squadra che vorrà ripartire - sottolinea -. Noi non possiamo ragionare sul fatto che troveremo una squadra in difficoltà. Vero che hanno perso due partite ma contro Napoli e Benfica. Noi dobbiamo ragionare su quali possono essere le nostre difficoltà, non possiamo pensare di avere un impegno semplice. Siamo in totale emergenza, per cui dobbiamo essere convinti di fare risultato. Ma dobbiamo fare tutto al massimo". In settimana è arrivato Marco Silvestri, portiere dalla Sampdoria, su cui D'Aversa fa chiarezza: "Per quanto riguarda Silvestri, è un'operazione fatta perché Perisan ci ha chiesto la cessione. In questo momento le gerarchie sono le stesse, il primo portiere è Vasquez. Su questo aspetto dubbi non ce ne sono, per Silvestri è un'opportunità perché era fuori rosa alla Sampdoria. Ha esperienza, sta a lui affinché possa tornare quello che era qualche stagione fa. La sua presenza può anche far crescere Vasquez". Con Viti infortunato l'ex bianconero De Sciglio si candida per un posto e "se numericamente andiamo a fare un conteggio, siamo contati - osserva ancora -. Mattia è uno di quelli che per personalità ed esperienza può ricoprire più ruoli: sicuramente farà parte della partita ma vediamo se dall'inizio. So quanto ci tenga, ci mancherebbe altro". Quanto al calciomercato, "devo dire la verità, questo è l'anno più sereno che ho vissuto nel periodo di mercato sia estivo che invernale. Io alleno, spetta al direttore e al presidente pensarci".