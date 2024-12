Empoli, D'Aversa: "Atalanta in un momento straordinario, noi saremo un po' incerottati..."

Roberto D'Aversa ha presentato così il match tra il suo Empoli e l'Atalanta, in programma domenica alle 18: "L'Atalanta viene da un momento straordinario, è una partita molto difficile e quindi dobbiamo essere pronti ad affrontare una sfida impegnativa - le sue parole in conferenza -. Gasperini ha portato a grandi livelli questa squadra, il rammarico è affrontarla un po' incerottati, ma siamo convinti di poterli metterli in difficoltà. La formazione la decido all'ultimo, bisogna ragionare su chi ho a disposizione. Ci sono alcuni rientri, dobbiamo considerarli e mi riservo di scioglierli all'ultimo momento. Fazzini si è allenato a parte il primo giorno, poi ha lavorato sempre con noi. Farà parte dalla partita ma non dall'inizio. Ci è mancato, ha qualità importanti, ci auguriamo che possa migliorare la condizione. Su Grassi ci sono valutazioni da fare, ma sta bene e si sta allenando con continuità, non ha ancora i novanta minuti. Zurkowski si sta allenando ma gli ci vorrà ancora del tempo. Solbakken ha certe caratteristiche e ci mancherà".