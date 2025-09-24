Eintracht contro stop tifosi a Napoli: "In Italia è prassi"

"Condividiamo l'opinione che, visti gli incidenti del 2023, questa sarebbe stata certamente una partita eccezionalmente ad alto rischio. Ma i divieti per i tifosi sono e rimangono la risposta sbagliata. E le sedi tedesche, in particolare, ne sono la migliore dimostrazione nel calcio internazionale per club". Il club tedesco ha poi ricordato che, nel corso della riunione tenutasi nel tardo pomeriggio di ieri, le autorità hanno annunciato ulteriori misure supplementari per impedire in larga misura ai tifosi dell'Eintracht di recarsi a Napoli per la quarta partita della fase a gironi del 4 novembre. Saranno attentamente esaminate le possibilità di successo, la fondatezza e l'opportunità di eventuali ricorsi contro il decreto, ha comunicato l'Eintracht.