eFootball apre la stagione con importanti aggiornamenti e... Antonio Conte

Konami annuncia l’arrivo di un nuovo major update per eFootball, con inedite funzionalità, modalità competitive e contenuti campagna per console, PC e dispositivi mobile. L'aggiornamento segna l'inizio della nuova stagione di eFootball e offre ai giocatori maggior competizione, personalizzazione e numerosi premi in-game.
Tra le novità più importanti, la nuova modalità Custom Tournament, che permette agli utenti di creare e ospitare i propri tornei con un massimo di otto partecipanti. I giocatori potranno sfidarsi utilizzando i propri Dream Team o impostare tornei personalizzati stabilendo regole e temi; gli organizzatori potranno assistere in tempo reale alle partite.
L'aggiornamento introduce le Fluid Formation, che consentono ai giocatori di passare da un modulo all’altro durante le partite, sia in attacco sia in difesa. In combinazione con i Playing Style e le opzioni tattiche ampliate, questa funzionalità offre una maggiore profondità strategica e permette agli utenti di elaborare tattiche più realistiche.
Tra le migliorie al gameplay figura l’introduzione del Dynamic Volley, una nuova meccanica che offre ai giocatori maggiore controllo sui tiri di prima al volo. L’aggiornamento aggiunge inoltre un’ampia gamma di nuove animazioni relative ai movimenti dei calciatori, ai dribbling, ai passaggi, ai tiri, ai controlli di palla e alle azioni dei portieri, contribuendo a offrire un’esperienza calcistica più autentica.
Per la prima volta in assoluto, arriva in-game un allenatore con due Link-Up Plays. Il leggendario mister Antonio Conte debutta con le Link-Up Plays “Touchdown Pass C” e “One-Two Cut-In B”, offrendo ai giocatori nuove possibilità tattiche e una maggiore versatilità in attacco.
KONAMI ha inoltre collaborato con PlatinumGames Inc. per migliorare i contenuti bonus giornalieri. I minigiochi giornalieri sono stati rinnovati ed è stata aggiunta una nuova funzionalità, denominata Daily Super Play. Questa consente ai giocatori di ricreare momenti spettacolari del calcio attraverso un semplice gameplay basato sul tempismo, utilizzando calciatori selezionati da una rosa speciale.
Per celebrare la nuova stagione, KONAMI inaugura la New Season Campaign, attiva in-game dal 13 agosto al 3 settembre 2026 con una serie di bonus e ricompense. Durante il periodo della campagna, gli utenti potranno ottenere oggetti per lo sviluppo dei propri calciatori, GP, punti esperienza e altre ricompense riscattabili tramite bonus login e obiettivi campagna.
Gli utenti che effettueranno l'accesso durante la campagna riceveranno uno Special Player Contract, che consentirà loro di ingaggiare un calciatore tra stelle dell'FC Barcelona e del Manchester United. È possibile ottenere ricompense aggiuntive, tra cui oggetti per l'acquisizione e lo sviluppo dei giocatori, completando gli obiettivi in-game durante tutto il periodo della campagna.
L'aggiornamento è accompagnato da nuovi contenuti dedicati agli eFootball ambassador Lionel Messi e Lamine Yamal, con nuove Ambassador Edition e Pacchetti ora disponibili. Questi includono giocatori, oggetti di sviluppo e oggetti esclusivi per la personalizzazione degli stadi, mentre le Edizioni Deluxe includono anche divise speciali per le squadre.