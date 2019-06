ECA, Agnelli e la Nuova Champions: "Spazzate via le perplessità dei club"

07/06/2019

Da Malta il presidente dell'ECA, Andrea Agnelli, ha fatto il punto della situazione al termine dell'assemblea straordinaria convocata per discutere la riforma delle competizioni euroee dal 2024. "Alcuni club sono venuti a Malta con scetticismo - ha spiegato -. La mia più grande soddisfazione è quella di aver spazzato via le perplessità, i club hanno capito". "Sarà un processo lungo, che coinvolgerà tutte le parti interessate - ha aggiunto-. Dobbiamo superare le singole posizioni nazionali e pensare a ciò che è importante per tutti".