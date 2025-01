EA Sports FC, svelati i candidati per la squadra dell'anno

EA SPORTS FC ha svelato gli attesissimi candidati al prestigioso premio Squadra dell'anno (Team of the Year - TOTY), e a partire da ora le votazioni sono aperte. Le nomination di quest'anno includono i talenti d'élite del calcio maschile e femminile di tutto il mondo, dando ai fan l'opportunità di decidere chi dovrebbe guadagnarsi un posto nello stimato Undici TOTY. Le votazioni sono iniziate il 6 gennaio alle 17:00. Per EA SPORTS FC 25, i fan possono ora scegliere la Squadra femminile dell'anno tra oltre 70 giocatrici fra le migliori al mondo, come l'attaccante del VfL Wolfsburg Alexandra Popp, l'attaccante del Chelsea F.C. Women Lauren James e la star della copertina di FC 25 Ultimate Edition Aitana Bonmatí. La rosa dei candidati maschili comprende un elenco di giocatori stellari tra cui la star della copertina di FC 25 e FC Mobile Jude Bellingham, l'attaccante del Real Madrid Vinicius Jr. e talenti emergenti come Cole Palmer, Lamine Yamal and Nico Williams. Le votazioni si chiuderanno domenica 12 gennaio, dando agli appassionati di calcio e alla community di FC tutto il tempo necessario per valutare chi ritengono meritevole di entrare nella rosa finale del TOTY per il calcio maschile e femminile. Le due squadre saranno svelate e disponibili in EA SPORTS FC 25 a partire da mercoledì 15 gennaio, mentre la rosa del TOTY maschile sarà disponibile in EA SPORTS FC Mobile da martedì 21 gennaio.