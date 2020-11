E' morto Alfredo Pigna: ha raccontato l'epopea della valanga azzurra e di Alberto Tomba

IL LUTTO

Il mondo del giornalismo e dello sport piangono Alfredo Pigna, morto a 94 anni. Era uno dei volti più noti dello sport in tv a cavallo fra gli anni Settanta e Novanta. La notizia del decesso di Pigna, che è stato anche conduttore della Domenica Sportiva, è stata ufficializzata da Raisport, sul proprio sito. Nato a Napoli il 6 giugno 1926, fu il cantore della valanga azzurra che, negli anni Settanta, portò lo sci italiano ai vertici dello sport mondiale, grazie alle imprese di Gustav Thoeni e Piero Gros, fino ai primi trionfi di Alberto Tomba. Fu uno dei primi commentatori della grande vela, realizzando servizi sulla sfida di Azzurra per l'America's Cup.

Pigna, profondo conoscitore dello sport, ha seguito per oltre venti anni Olimpiadi, campionati del mondo e vari Giri d'Italia, anche se è inevitabile che il grande pubblico lo conoscesse per la conduzione del popolare programma sportivo della domenica sera e per essere stato la voce ufficiale dello sci.