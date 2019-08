C'è anche Ola Aina, da poco rientrato dalle vacanze dopo le fatiche della Coppa d'Africa, tra i 21 giocatori convocati dal Torino per la trasferta di Minsk contro lo Shakhtyor Soligorsk. La partenza per la

Bielorussia questa mattina dall'aeroporto di Caselle con un volo charter, per consentire a Mazzarri di guidare nel pomeriggio la rifinitura al Dinamo Stadium. Nell'elenco figurano anche Izzo, uscito acciaccato dalla partita dell'andata, e Djidji, che sta recuperando dall'operazione al ginocchio dei mesi scorsi. Non è escluso che, alla luce del 5-0 dell'andata, il tecnico granata scelga di mandare in campo una squadra rimaneggiata, così da risparmiare energie in vista dei play-off della prossima settimana.