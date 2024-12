Dumfries: "Orgogliosi per il risultato, che assist di Bastoni"

Denzel Dumfries è stato uno dei grandi protagonisti della goleada rifilata alla Lazio e a fine partita ha parlato della gara. "È stata una grande partita, sono molto orgoglioso - ha detto l'olandese ai microfoni di Inter TV -. Questo risultato è un bel segnale per noi e per il campionato, sono davvero felice per il risultato". Il gol è stato un bel pallone di Bastoni, sono felice di aver segnato - ha aggiunto -. Lavorare insieme sicuramente ci aiuta a fare il nostro calcio nel modo migliore, certe giocate ci vengono più facilmente".