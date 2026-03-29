Dramma prima di Messico-Portogallo: morto un tifoso, cosa è successo

Un tifoso è morto sabato allo stadio Azteca di Città del Messico poche ore prima dell'amichevole tra Messico e Portogallo. "Un tifoso ubriaco ha tentato di lanciarsi dall'esterno dello stadio, dal secondo piano al primo, precipitando al piano terra" la nota del servizio di sicurezza al lavoro nell'impianto riaperto dopo 22 mesi di lavori in vista del Mondiale. Città del Messico ospiterà cinque partite della manifestazione, compresa quella inaugurale. Nonostante i soccorsi immediati ricevuti sul posto, il tifoso è deceduto a causa della gravità delle ferite riportate.