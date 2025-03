Donnarumma trascina il PSG e si toglie qualche sassolino dalla scarpa: "Chi mi critica, non so sa cosa significhi far il portiere"

Gigio Donnarumma è stato il grande protagonista della serata di Champions League. Grazie alle sue parate e alla destrezza sui rigori è riuscito a superare il Liverpool e permettere al Paris Saint Germain di accedere ai quarti. Un'occasione per rispondere anche alle numerose critiche ricevute in passato come spiegato al termine della sfida: "Ricevo molte critiche da giornalisti che ignorano il ruolo del portiere: all'andata abbiamo subito un tiro e un gol - ha spiegato Donnarumma ai microfoni di Sky Sport -. Sembrava colpa mia, ma ricordo sempre a me stesso che devo sorridere, e lavorare al massimo per il bene della squadra".