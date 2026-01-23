Donadoni sprona lo Spezia: "Servono 2-3 risultati positivi per risollevarci"

"Dobbiamo fare 2-3 risultati positivi per cambiare rotta, ma non basta dirlo. Sono ancora settimane balorde con il mercato, chi esce e chi entra. Ma dobbiamo accettarlo e conviverci, per migliorare la propria situazione si passa dalle prestazioni in campo ed è quello che ho detto ai ragazzi". Lo afferma Roberto Donadoni, tecnico dello Spezia, presentando la sfida casalinga contro l'Avellino. I bianchi hanno iniziato il 2026 con due sconfitte consecutive e hanno visto la propria classifica peggiorare sensibilmente. ""Non dico che la squadra abbia cali di tensione, i ragazzi mettono sempre in campo quello che hanno, ma a volte hanno eccessiva preoccupazione e ciò li porta ad essere meno lucidi nelle letture. È un blocco legato all'eccessivo timore: la paura devi saperla utilizzare nella maniera giusta, ti deve rendere attento, vigile e reattivo".