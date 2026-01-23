Donadoni sprona lo Spezia: "Servono 2-3 risultati positivi per risollevarci"
"Dobbiamo fare 2-3 risultati positivi per cambiare rotta, ma non basta dirlo. Sono ancora settimane balorde con il mercato, chi esce e chi entra. Ma dobbiamo accettarlo e conviverci, per migliorare la propria situazione si passa dalle prestazioni in campo ed è quello che ho detto ai ragazzi". Lo afferma Roberto Donadoni, tecnico dello Spezia, presentando la sfida casalinga contro l'Avellino. I bianchi hanno iniziato il 2026 con due sconfitte consecutive e hanno visto la propria classifica peggiorare sensibilmente. ""Non dico che la squadra abbia cali di tensione, i ragazzi mettono sempre in campo quello che hanno, ma a volte hanno eccessiva preoccupazione e ciò li porta ad essere meno lucidi nelle letture. È un blocco legato all'eccessivo timore: la paura devi saperla utilizzare nella maniera giusta, ti deve rendere attento, vigile e reattivo".
A Palermo tuttavia una delle migliori prestazione della stagione, anche grazie ai nuovi arrivi Valoti, Adamo e Sernicola. "La ventata di giocatori nuovi, che hanno meno il retaggio negativo di inizio stagione, dà una mano. Bisogna coinvolgere al meglio il resto del gruppo per dare una performance superiore rispetto al periodo recente. Dare continuità è fondamentale. Abbiamo considerato il fatto di inserire ancora qualcuno, ma è fondamentale rendersi conto che qualcuno deve uscire. Kouda è andato via oggi, abbiamo perso un giocatore e vedremo che fare. Potrebbe esserci possibilità di inserire qualcuno, così come in difesa. Vediamo se inserire un ulteriore attaccante, deve avere qualcosa di diverso rispetto a chi è qui oggi".