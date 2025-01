Donadoni: "Koopmeiners era in un contesto diverso, ora si vedono le vere qualità"

Roberto Donadoni ha sempre creduto che Teun Koopmeiners potesse offrire tutto il proprio potenziale con la maglia della Juventus. La conferma è arrivata nelle ultime sfide con i bianconeri e le difficoltà incontrate nella prima parte di stagione sono legate al passato con l'Atalanta come spiegato dall'ex commissario tecnico in un'intervista a Tuttosport: "Non è sui livelli dell'anno passato. L'infortunio non gli ha certo dato una mano. Non so se sia così vera la teoria che chi va via dall’Atalanta poi fa fatica. Una cosa è sicura, a Bergamo i giocatori sono abituati in un contesto di un certo tipo, forse legato un po’ di più al gioco di squadra e quando qualcuno di questi interpreti va via e ci si aspetta che nella nuova squadra faccia la differenza anche individualmente ecco che le autentiche capacità tecniche vengono fuori".